Sarathi Scheme : सारथी’च्या दुर्लक्षामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती अडचणीत; ७० हजार विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती!

पिंपरी : 'सारथी' अर्थात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था यांच्यामार्फत ही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली आहे. आता यंदाचे वर्ष संपत आले, तरी या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. परंतु, शासनाने अचानक शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया थांबवल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठा, कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना देशातील महत्त्वाच्या २०० उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी साहाय्य दिले जाते. मात्र, मागील वर्षी अर्ज संख्या ५८० होती.. त्यामध्ये केवळ २६४ विद्यार्थी पात्र ठरले. या बाबतची जाहिरात साधारणपणे जुलैमध्ये अपेक्षित असते. यंदाचे वर्ष जवळजवळ संपत आले असतानाही याची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. यंदाच्या वर्षासाठी चार कोटी ५७ लाख रुपयांची तरतूद असतानादेखील जाहिरात प्रसिद्ध होत नसेल, तर त्यामागील कारण काय?, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. दरम्यान, 'सारथी' शिष्यवृत्ती प्रमुख संध्या जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता, ''डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना पूर्णपणे बंद झालेली नाही. परंतु २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू नाही. बैठकीनंतर अधिक माहिती देते,'' असे त्यांनी सांगितले..'सारथी'चा उद्देशच बाजूला?प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे ही योजना बंद होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याने मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करणे, हा 'सारथी'चा उद्देश बाजूला पडणार आहे, अशी भीती व्यक्त होत आहे.अर्ज स्वीकारणे बंदशिष्यवृत्तीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ची अर्ज स्वीकारण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर आहे; पण अर्ज प्रक्रिया अजूनही सुरू झालेली नाही, तर दुसऱ्या बाजूला शिष्यवृत्तीचे अर्ज स्वीकारणे बंद केल्याचे विद्यार्थ्यांना सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील अंदाजे ७० हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.'सारथी'ची पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना बंद झाल्याची माहिती मिळत आहे. या योजनेचा लाभ ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना होत होता. अनेक विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून योजना पुन्हा सुरू करावी.- वैभव जगदाळे, विद्यार्थीछत्रपती राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती योजनेबाबतची अनास्था सर्वश्रुत आहेच. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनादेखील तितकीच दुर्लक्षित अवस्थेत आहे. परिणामी, अशा अनेक योजना केवळ नावालाच शिल्लक राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.- ॲड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हॅंड असोसिएशन.