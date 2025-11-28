पिंपरी-चिंचवड

Sarathi Scheme : सारथी’च्या दुर्लक्षामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती अडचणीत; ७० हजार विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती!

Students Rights : डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीची अर्ज प्रक्रिया वर्षअखेरीसही सुरू न झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण धोक्यात आले आहे. ‘सारथी’च्या प्रशासनातील अनास्थेमुळे ही योजना बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पिंपरी : ‘सारथी’ अर्थात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था यांच्यामार्फत ही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली आहे. आता यंदाचे वर्ष संपत आले, तरी या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. परंतु, शासनाने अचानक शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया थांबवल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठा, कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना देशातील महत्त्वाच्या २०० उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी साहाय्य दिले जाते. मात्र, मागील वर्षी अर्ज संख्या ५८० होती.

