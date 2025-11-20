पिंपरी-चिंचवड

Pawna Dam News : पवना धरण परिसरातील अतिक्रमणावर पाटबंधारे विभागाची जोरदार कारवाई!

Illegal Constructions : पवना धरण परिसरात अतिक्रमण हटविण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने कारवाई सुरु केली. आपटी व धामणदरा परिसरातील पाच बंगल्यांना भुईसपाट करण्यात आले. पोलिस बंदोबस्ताच्या अभावामुळे काही अडथळे आले, मात्र विभागाने पुढील मोहिमेसाठी तयारी दर्शवली.
पवनानगर : पवना धरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर पाटबंधारे विभागाने पुन्हा कारवाई सुरू केली आहे. आपटी आणि धामणदरा परिसरातील बंगल्यांवर दुपारी बारा वाजता कारवाईला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात पाच बंगल्यांवर अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून त्या जमिनी मुक्त करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

