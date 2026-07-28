Pimpri Rain: मुसळधार पावसाने पवना धरण ९६ टक्क्यांवर; आंद्रा शंभर टक्के भरले, पिंपरी परिसरात मुसळधार, तीन गावांचा संपर्क तुटला

पिंपरी: मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरण साठ्यातील पाणीपातळी झपाट्याने वाढत आहे. पवना धरण ९६.६३ टक्के आणि आंद्रा धरण १०० टक्के भरले असून, ‘पवना’तून ६, ८००, वडिवळे ३, ५९२, कासारसाई ७५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणात एकाच दिवशी एक टीएमसी पाण्याची आवक झाली असून, धरणात ८.२२ टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सोमवारी सायंकाळी सहा वाजता धरण ९६.६३ टक्के भरले होते. धरणातील साठा हा २६४.०१ दलघमी इतका असून, पाणीपातळीत ६१२.८९ मीटरने वाढ झाली आहे. तसेच आंद्रा आणि वडिवळे धरण पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. .आंद्रा धरण १०० टक्के भरले असून, धरणातून १, ५७२ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. वडिवळे धरण ९७.८६ टक्के भरले असून, ३, ५९२ क्युसेक विसर्ग कुंडलिका नदीपात्रात सुरू आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा धरण विभागाच्या वतीने देण्यात आला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.कोथुर्णे पूल पाण्याखाली; तीन गावांचा संपर्क तुटलापवनानगर ः पवना धरण परिसरामध्ये पावसाचा जोर कायम असून, सोमवारी सायंकाळी धरणातून ६, ८०० क्युसेकने विसर्ग सुरू होता. त्यामुळे पवना नदीवरील कोथुर्णे पूल पाण्याखाली गेला आहे. परिणामी, कोथुर्णे, वारू, मळवंडी ठुले या गावांचा संपर्क तुटला आहे. पावसामुळे ओढे, नाले, ओढे दुथडी भरून वाहत आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. विसर्ग सुरू केल्याने सांडव्यातून ५, ४०० क्युसेक तर जलविद्युत केंद्रातून १, ४०० क्युसेक विसर्ग सुरू केल्याची माहिती पवना धरण विभागाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.