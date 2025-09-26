पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : महापालिकेतर्फे स्वच्छता महाउत्सव, भक्ती-शक्ती चौकात स्वच्छतेची शपथ; ठिकठिकाणी स्वच्छता मोहीम

PCMC Update : ‘एक तास एक साथ’ उपक्रमांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने १२ टन कचरा गोळा करत नागरिक, विद्यार्थी व संस्थांनी स्वच्छतेसाठी एकत्र येत अनुकरणीय उदाहरण घडवले.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : महापालिकेच्या ‘श्रमदान एक दिवस- एक तास- एक साथ’ उपक्रमांतर्गत निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकात नागरिकांनी ‘स्वच्छतेची शपथ’ घेतली. तसेच भक्ती-शक्ती चौकासह ट्रान्सपोर्टनगरी चौक, देहूरोड चौक, अंकुश चौक, पिंपरी चौक, आकुर्डी चौकात स्वच्छता मोहीम राबवून सुमारे १२ टन कचरा गोळा केला.

