PCMC News : महापालिकेतर्फे स्वच्छता महाउत्सव, भक्ती-शक्ती चौकात स्वच्छतेची शपथ; ठिकठिकाणी स्वच्छता मोहीम

पिंपरी : महापालिकेच्या 'श्रमदान एक दिवस- एक तास- एक साथ' उपक्रमांतर्गत निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकात नागरिकांनी 'स्वच्छतेची शपथ' घेतली. तसेच भक्ती-शक्ती चौकासह ट्रान्सपोर्टनगरी चौक, देहूरोड चौक, अंकुश चौक, पिंपरी चौक, आकुर्डी चौकात स्वच्छता मोहीम राबवून सुमारे १२ टन कचरा गोळा केला. .महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह रुपीनगर ज्येष्ठ नागरिक संघ, महेंद्र लॉजिस्टिक्स आदी संस्थांचे प्रतिनिधी, पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, अमृता विद्यालय, मॉडर्न कॉलेज, सायरस पुनावाला स्कूल, शिशुविहार विद्यालय, प्रा. रामकृष्ण मोरे विद्यालयातील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. उपायुक्त सचिन पवार यांनी प्रास्ताविक केले. जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक व आर. जे. बंड्या यांनी सूत्रसंचालन केले. भक्ती-शक्ती चौकात स्वाक्षरी मोहीमही राबवली. आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्वाक्षरी करून 'स्वच्छता ही सेवा' असा संदेश लिहिला..नवीन ब्रँड ॲम्बेसिडर नियुक्तस्वच्छता अभियानासाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय ब्रँड ॲम्बेसिडरची नियुक्ती महापालिकेने केली. त्यात पवन शर्मा (अ), मोहन गायकवाड (ब), अरविंद भोसले व तानाजी भोसले (क), डॉ. नंदकुमार धुमाळ व बाळासाहेब साळुंखे (ड), विलास नाईकनवरे व सुजाता परदेशी (ई), सुनील कदम (फ), मनीषा राठोड (ग), अदिती निकम (ह) आणि शहरस्तरावर आर. जे. बंड्या यांचा समावेश आहे..स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये आपल्याला देशात अग्रेसर यायचे आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका विविध उपक्रम राबवत असून, नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका.