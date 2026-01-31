पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : पिंपरीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुतळा उभारणी प्रस्तावाला मंजुरी

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन इमारतीत अजित पवार यांचा पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रस्तावास उपस्थित सर्व नगरसेवकांनी एकमताने संमती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत परिसरात राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुतळा उभारण्याच्या प्रस्तावाला भारतीय जनता पक्षाच्या बैठकीत शुक्रवारी (ता. ३०) एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

