पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election 2025 : नैसर्गिक सीमांनुसारच प्रभागरचना : अजित पवार

Pimpri Chinchwad : मतदारांशी नाळ जुळवली तर प्रभागरचना कशीही असो, मतदार तुमच्याच पाठीशी राहतो; त्यामुळे प्रभागरचनेवर नाराजीचं कारण नाही, असं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केलं.
PCMC Election 2025
PCMC Election 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : ‘‘मतदारांशी संपर्क असेल तर प्रभागरचना कशीही झाली तरी काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीशी मतदार उभा राहतो. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभागरचनेविषयी कुणालाही नाराजी असायचे कारण नाही. प्रभागरचना नैसर्गिक सीमांनुसार केल्या जातात,’’ असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. २३) व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
election
Pimpri Chinchwad
Muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com