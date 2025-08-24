PCMC Election 2025 : नैसर्गिक सीमांनुसारच प्रभागरचना : अजित पवार

पिंपरी : ‘‘मतदारांशी संपर्क असेल तर प्रभागरचना कशीही झाली तरी काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीशी मतदार उभा राहतो. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रभागरचनेविषयी कुणालाही नाराजी असायचे कारण नाही. प्रभागरचना नैसर्गिक सीमांनुसार केल्या जातात,’’ असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. २३) व्यक्त केले. .चिंचवड येथे एका कार्यक्रमास ते आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘जर एखादा प्रभाग खूपच अनैसर्गिक बनवण्यात आला असेल आणि प्रभागरचनेमध्ये खूपच विरोधाभास दिसत असेल तर; त्याविषयी हरकती घेण्याची संधी दिली आहे.’’ महायुती सरकारला महापालिका निवडणुकीत फायदा होईल अशी प्रभागरचना केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. .याबाबत अजित पवार म्हणाले, ‘‘प्रत्येकाला पाहिजे तसे कधीच होत नसते. विरोधकांकडे कोणतेही मुद्दे नसल्याने ते मतचोरी आणि भारत-पाक क्रिकेट सामना अशा मुद्द्यांवर बोलत असतात. कित्येक राज्यांत बिगर भाजप सरकारे आली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३१ जागांवर महाविकास आघाडीला यश मिळाले होते. त्यावेळी विरोधकांनी मतचोरीविषयी भाष्य केले नाही. आता मात्र ते बोलतात.’’.प्रत्येक राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आणि शांतता अबाधित राहावी यासाठी प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष प्रयत्न करीत असतो. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था कायम राहील यासाठी मुख्यमंत्री आणि आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.