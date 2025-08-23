PCMC Election 2025 : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना नकाशांसह शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर झाली. त्यानुसार ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे असतील. प्रभागरचना २०१७ प्रमाणेच असून प्रत्येक प्रभागांतील लोकसंख्या मात्र वाढलेली आहे. .महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. त्याची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली. कोरोना प्रतिबंधक नियम, राज्याती ल बदलत्या घडामोडी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण अशा कारणांमुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी, १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेवर प्रशासक कारभार पाहत आहेत. \r\n.Pune News : महापालिकेच्या ७५० लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना नोटीस; आयुक्तांनी उगारला कारवाईचा बडगा.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश एप्रिलमध्ये दिला होता. त्यानंतर चार सदस्यीय प्रभागरचनेप्रमाणे निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार प्रभागरचना तयार करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला दिला होता. .त्याप्रमाणे प्रशासनाने प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा तयार करून राज्य नगरविकास विभागाला सादर केला होता. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी तो शुक्रवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे प्रभागरचना नक्की कशी असेल? याची प्रतीक्षा संपली आहे. मात्र, त्यावर हरकती व सूचना चार सप्टेंबरपर्यंत मागवल्या आहेत. त्यावर सुनावणी हो ऊन नियोजित वेळापत्रकानुसार अंतिम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.