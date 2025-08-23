पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election 2025 : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर

Pimpri Chinchwad Wards : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली असून ३२ प्रभागांमध्ये १२८ जागांसाठी चार सदस्यीय प्रभागपद्धतीने निवडणूक होणार आहे.
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना नकाशांसह शुक्रवारी (ता. २२) जाहीर झाली. त्यानुसार ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सर्व प्रभाग चार सदस्यांचे असतील. प्रभागरचना २०१७ प्रमाणेच असून प्रत्येक प्रभागांतील लोकसंख्या मात्र वाढलेली आहे.

