पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : महाविकास आघाडीत चार पक्ष? शिवसेना ठाकरे, काँग्रेस, मनसे, रासप एकत्र लढणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तळवडे येथील प्रचारसभेत तुतारी आणि घड्याळ एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली.
election voting

election voting

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता. २८) तळवडे येथील प्रचारसभेत तुतारी आणि घड्याळ एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष बाहेर पडला आहे. आता काँग्रेसही बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Congress
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
election
PCMC
mns
Rashtriya Samaj Party
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com