PCMC Election : ऐन हिवाळ्यात राजकीय वातावरण गरम; भाजपमधील इच्छुक अस्वस्थ

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीसाठी 'जिंकून येण्याची क्षमता असलेला आपला', अशी 'खेळी' खेळत भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या प्रमाणात 'इनकमिंग' सुरू केले आहे. परिणामी, भाजपतील इच्छुक अस्वस्थ असून, अंतर्गत कलहही वाढला आहे. या नाराजीतून बाहेर पडलेले राष्ट्रवादीत गेले आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे..पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने तयार सुरू केली आहे. मात्र, आपल्या विरुद्ध कोण उमेदवार असणार, याचा अंदाज इच्छुकांकडून घेतला जात आहे.कारण, भाजपमध्ये अनेक नवीन चेहरे आले असून, कालपर्यंत आपले राजकीय विरोधक वाटणारे आता आपले पक्षांतर्गत विरोधक वाटू लागले आहेत. त्यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणूक लढविण्याची तयारी केलेल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या तयारीवर आता पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. काही प्रभागातील इच्छुकांनी 'इनकमिंग'ला प्रखर विरोधही केला आहे. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने त्यांची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही..प्रभागांतील गणितांत बदलराष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांतील माजी नगरसेवकांना भाजपने शनिवारी प्रवेश दिला. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ३२ पैकी १६ प्रभागांमधील राजकीय समीकरणे व गणिते बदलल्याचे चित्र आहे..प्रवेश केलेल्यांमध्ये रवी लांडगे (प्रभाग ६); जालिंदर शिंदे (प्रभाग ७); समीर मासुळकर, सद्गुरू कदम (प्रभाग ९); कुशाग्र कदम (प्रभाग १०); सचिन सानप (प्रभाग ११); प्रवीण भालेकर (प्रभाग १२); प्रसाद शेट्टी व मीनल यादव (प्रभाग १४); राजू मिसाळ, अमित गावडे (प्रभाग १५); आशा सूर्यवंशी (प्रभाग १७); संजोग वाघेरे, उषा वाघेरे, प्रभाकर वाघेरे (प्रभाग २१); विनोद नढे (प्रभाग २२); राहुल कलाटे (प्रभाग २५); संजय काटे (प्रभाग ३०); नवनाथ जगताप (प्रभाग ३१); प्रशांत शितोळे (प्रभाग ३२) यांचा समावेश होतो. यातील प्रभाग ९, १२, १४ व २५ मधील एकही जागा २०१७ मध्ये भाजपला जिंकता आली नव्हती. ती कसर भरून काढण्यासाठी भाजपने रणनीती आखलेली दिसते. मात्र, या प्रभागांतून निवडणूक लढविण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून तयारी केलेल्या इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता आहे.दरम्यान, सध्याची स्थिती पाहता, 'काय होणार?' या विचाराने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..भाजपची आज पहिली यादी?पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता. २३) उमेदवारी अर्ज वितरण व स्वीकृती सुरू आहे. गुरुवार (ता. २५) सायंकाळपर्यंत कोणत्याही पक्षाने कोणाचीही उमेदवारी घोषित केलेली नव्हती. मात्र, भाजपकडून शुक्रवारी (ता. २६) इच्छुकांची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी 'जिंकून येण्याची क्षमता असलेला तो आपला', अशी 'खेळी' भाजपने खेळली आहे..शहरातील राजकीय स्थितीभाजपने मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेसह विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांतील अनेकांना आपलेसे केले आहेपुण्याप्रमाणे दोन्ही राष्ट्रवादींचे आणि मुंबईप्रमाणे शिवसेना ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मनोमिलन अद्याप शहरात दिसत नाही.निवडणूक तोंडावर येऊनही काँग्रेस व वंचितच्या हालचाली आणखी वेगाने होत नसल्याचे चित्रभाजपकडेनवीन प्रवेश झालेल्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी तयारी केलेलेही प्रचार करीत आहेत. त्यामुळे नक्की उमेदवार कोणता? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..