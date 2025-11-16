पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : ...तर शिवसेना स्वबळावर लढणार : खासदार श्रीरंग बारणे

Shiv Sena Prepared for Solo Contest in PCMC Elections : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपसोबत युती न झाल्यास शिवसेना सर्व ३२ प्रभागांत १२८ उमेदवार देऊन स्वबळावर लढण्यास सज्ज असून, युतीबाबत लवकरच वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होईल, अशी घोषणा शिवसेना उपनेते खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रशिक्षण मेळाव्यात केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेची मागील प्रत्येक निवडणूक शिवसेनेने स्वबळावर लढवली. भाजपशी युतीबाबत चर्चा झाली नाही तर शिवसेना महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवेल. येत्या काही दिवसांत हे ठरेल. ३२ प्रभागांत स्वबळावर उतरण्यासाठी १२८ उमेदवार देण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे, अशी घोषणा शिवसेना उपनेते व खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शनिवारी (ता. १५) पत्रकार परिषदेत केली.

