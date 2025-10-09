PCMC Election : महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षणाची प्रतीक्षा, इच्छुकांची धाकधूक वाढली

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. ३२ पैकी तीन प्रभागांत थोडा बदल असून, २९ प्रभागांची रचना २०१७ च्या आणि आताच्या प्रारूप प्रभाग रचनेप्रमाणेच आहे. इच्छुकांनी यापूर्वी केलेली तयारी पूर्णत्वास आली असून, आता धाकधूक आरक्षित जागांची आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) कोणत्या प्रभागात कोणत्या जागेसाठी आरक्षण पडणार, याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे. .महापालिकेची निवडणूक २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरून होणार आहे. शिवाय, २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणे १२८ जागांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग रचना आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविण्याची इच्छुकांची दिशा निश्चित झाली आहे. मात्र, चिखली प्रभाग एकमधील ताम्हाणे वस्ती भाग तळवडे प्रभाग १२ ला जोडला आहे. थेरगाव गणेशनगर- पडवळनगर प्रभाग २४ चा म्हातोबा वस्ती भाग वाकड- ताथवडे - पुनावळे प्रभाग २५ ला जोडला आहे..Pune News : उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस; पर्वतीला बाधा नसल्याचा ‘एसआरए’ने दिलेल्या अहवालात दावा.भोसरी धावडेवस्ती प्रभाग सहाचा नवीन भोसरी रुग्णालय व गावजत्रा मैदान भाग भोसरी गावठाण प्रभाग सातला जोडला आहे. या बदलांमुळे एससी, एसटी, ओबीसी लोकसंख्येत संबंधित सहाही प्रभागांमध्ये फरक पडणार आहे. त्यामुळे २०१७ च्या निवडणुकीत तीन घटकांसाठी असलेल्या आरक्षित जागांमध्ये आता बदल होणार आहे. नेमके कोणत्या प्रभागात आरक्षण पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ठरत असते..प्रभागांतील आरक्षित जागांचे सूत्र महिलांना आरक्षण ः एकूण जागांच्या ५० टक्के (६४) ओबीसी ः ओबीसींसाठी ३५ जागांचे आरक्षण आहे. त्यातील ३२ जागा प्रत्येक प्रभागात एक याप्रमाणे निश्चित केल्या जातात. उर्वरित तीन जागा सोडत पद्धतीने निश्चित केल्या जातात. ३५ पैकी निम्मे लोकसंख्येच्या प्रमाणात १८ जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित होतील. एससी व एसटी ः प्रभागातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत एससी व एसटी लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक असेल त्या उतरत्या क्रमानुसार आरक्षित केले जाते. .२०१७ च्या निवडणुकीतील आरक्षण प्रवर्ग\tएससी\tएसटी\tओबीसी\tखुलाखुला\t१०\t१\t१७\t३६ महिला\t१०\t२\t१८\t३४ एकूण\t२०\t३\t३५\t७० २०११ ची लोकसंख्या एससी- २,७३,८१० एसटी - ३६,५३५ एकूण : १७,२७,६९२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.