पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षणाची प्रतीक्षा, इच्छुकांची धाकधूक वाढली

PimpriChinchwad : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली असून, ३ प्रभागांत किरकोळ बदल झाल्याने आता अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी कोणत्या प्रभागात आरक्षण पडणार, याकडे सर्व इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
PCMC Election

PCMC Election

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. ३२ पैकी तीन प्रभागांत थोडा बदल असून, २९ प्रभागांची रचना २०१७ च्या आणि आताच्या प्रारूप प्रभाग रचनेप्रमाणेच आहे. इच्छुकांनी यापूर्वी केलेली तयारी पूर्णत्वास आली असून, आता धाकधूक आरक्षित जागांची आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) कोणत्या प्रभागात कोणत्या जागेसाठी आरक्षण पडणार, याची प्रतीक्षा सर्वांना आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
PCMC
PCMC Area

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com