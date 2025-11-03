पिंपरी-चिंचवड

Chinchwad News : चिंचवडमध्ये भटक्या श्वानांसाठी 'फीडिंग स्पॉट'बाबत महापालिकेची उदासीनता, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

Supreme Court Order on Stray Dog Feeding Spots Ignored : भटक्या श्वानांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'फीडिंग स्पॉट' निश्चित करण्याचे बंधनकारक केले असतानाही, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून त्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे आणि आदेश किंवा परिपत्रक प्राप्त नसल्याचे कारण देत प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने प्राणिप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
Supreme Court Order on Stray Dog Feeding Spots Ignored

Supreme Court Order on Stray Dog Feeding Spots Ignored

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिंचवड : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांसाठी प्रत्येक भागांत ‘फीडिंग स्पॉट’ अर्थात खाद्य घालण्यासाठी जागा निश्चित करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, त्याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Chinchwad
Court
animal
Dog
Pimpri Chinchwad Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com