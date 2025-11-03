Chinchwad News : चिंचवडमध्ये भटक्या श्वानांसाठी 'फीडिंग स्पॉट'बाबत महापालिकेची उदासीनता, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

चिंचवड : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांसाठी प्रत्येक भागांत ‘फीडिंग स्पॉट’ अर्थात खाद्य घालण्यासाठी जागा निश्चित करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, त्याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी म्हणजेच रस्ते, उद्याने, सोसायटीचे आवारात किंवा इतर खुल्या जागांवर भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यावर बंदी करण्यात आली आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक भागात ‘फीडिंग स्पॉट’ निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून अद्याप त्याची कार्यवाही झालेली नाही. भटके श्वान उपाशी राहून आजारी पडत आहेत. तसेच त्यांच्याद्वारे नागरिकांवर हल्ला होण्याची शक्यता वाढली असल्याचे प्राणिप्रेमींचे म्हणणे आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्हाला राज्य शासन किंवा महापालिकेकडून ‘फीडिंग स्पॉट’ निश्चित करण्याबाबत अद्याप कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा परिपत्रक प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आम्ही सध्या २०२३ च्या परिपत्रकानुसार पूर्वीप्रमाणेच सर्व ठिकाणी प्राण्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करून लसीकरण करणे व सोडून देणे ही कामे आमच्याकडून चालू आहेत.- अरुण दगडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिका.Dhule Crime : मध्यप्रदेशातील बियर महाराष्ट्रात! धुळे-शिरपूर सीमेवर उत्पादन शुल्क विभागाने ३.६२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही पूर्ण आदराने मान्य करतो. मात्र, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून ‘फीडिंग स्पॉट’ तयार होत नाहीत; तोपर्यंत श्वानांचे अन्न, लसीकरण आणि काळजीची जबाबदारी प्रशासनाने स्वतः घ्यावी. प्राणिप्रेमी नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था प्रशासनाला सहकार्य करण्यास सदैव तयार आहेत. परंतु भटक्या श्वानांचे लसीकरण व उपचाराचे नियमित नियोजन व्हायला हवे.- कमलजित सिंग, प्राणीमित्र, आकुर्डी.चिंचवडमध्ये नुकत्याच झालेल्या जनसंवादामध्ये प्राणिप्रेमी म्हणून मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदन दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या श्वानांसाठी ‘फीडिंग स्पॉट’ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घेऊन २०३० पर्यंत ‘रेबिज मुक्त राज्य’ बनविण्याचे लक्ष्य ठरवावे आणि त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे.- प्रियांका डोळस, प्राणिमित्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.