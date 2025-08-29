PCMC News : काळेवाडी भुयारी मार्गातील अस्वच्छता आणि असुरक्षा; महिलांची सुरक्षा धोक्यात

काळेवाडी : काळेवाडी येथील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी पादचारी भुयारी मार्गात अतिशय अस्वच्छता असून दुर्गंधीयुक्त पाणी साचत आहे. याशिवाय, अनेक रिकामटेकडी मुले, तरुण धूम्रपान करत उभे असतात. त्यामुळे महिलांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे या मार्गाची नियमित स्वच्छता, देखभाल-दुरुस्ती करून कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक नेमावेत, अशी मागणी होत आहे. .काळेवाडी रस्त्यावर नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने एम. एम. विद्यालय ते जोतिबानगर असा महाराष्ट्र भूषण डॉ. श्री. नानासाहेब उर्फ नारायण विष्णू धर्माधिकारी भुयारी पादचारी मार्गाची निर्मिती केली. त्याच्या एका बाजूला मोठा शॉपिंग मॉल; तर दुसऱ्या बाजूला रहिवासी परिसर आहे. त्याचप्रमाणे बीआरटी बसस्थानक, शाळा असल्याने लहान मुले, विद्यार्थी, त्यांचे पालक तसेच मॉलमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. .त्यांच्याकडून या भुयारी मार्गाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परंतु महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच इतर विभागांकडून या ठिकाणी लक्ष देत नसल्याने नागरिकांना मनस्ताप व गलिच्छपणाला सामोरे जावे लागत आहे. भुयारी मार्गाच्या प्रवेशद्वारातच कचरा व राडारोडा पसरलेला दिसतो. अंतर्गत भुयारी मार्गात काही नागरिक अस्वच्छता करत असल्याचे दिसून येत आहे..दिवे चोरीसभुयारी मार्गात अंधार असलेल्या ठिकाणी लावलेले दिवे टवाळखोर तरुण व चोरट्यांनी काढून तोडून टाकल्याचे दिंंंसून येत आहे. कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था किंवा सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असून भविष्यात एखादी दुर्घटना किंवा वेगळ्या प्रकारची घटना घडल्यास जबाबदार कोण ? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.भुयारी मार्गातील अंतर्गत सांडपाणी वाहिन्या व कचरा कोणत्या कारणांनी होत आहे? पाणी कशामुळे साचत आहे? हे पाहून लवकरच त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येईल.- गणेश राजगे, आरोग्य निरीक्षक, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयरस्त्याने येताना-जाताना भुयारी मार्गात अनेक शाळा-महाविद्यालयीन मुले आणि तरुण सिगारेट पीत असतात. त्यामुळे महिलांची सुरक्षा राखण्यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक नेमला जावा.- राजश्री पाचपुते, काळेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.