Pimpri Chinchwad Water Crisis News : थकबाकीमुळे पिंपरी-चिंचवडला पाणीटंचाईचा फटका; २० कोटी भरताच पवना धरणातून विसर्ग पूर्ववत, पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आठवड्याची मुदत

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची थकबाकी आहे. ती पूर्ण न भरल्याने पवना धरणातून रविवारी (ता.२९) सायंकाळपासून विसर्ग कमी करण्यात आला. त्यामुळे सोमवारी शहरात कमी दाबाने व अपुरे पाणी मिळाले. याचा फटका नागरिकांना बसला. दरम्यान, थकबाकी रकमेतील २० कोटी रुपये सोमवारी सकाळी भरल्यामुळे जलसंपदा विभागाने पाण्याचा विसर्ग पूर्ववत केला. मात्र, सायंकाळपर्यंत तो पवना नदीवरील रावेत बंधाऱ्यात पोहोचला नव्हता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .आठवड्यानंतर पुरवठा सुरळीतअधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, पाणीपुरवठा तातडीने सुरू झाला तरी संपूर्ण शहरात नियमित होण्यासाठी किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत नागरिकांना संयम राखावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..गेल्या आठवड्यात नोटीस''पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे शुल्क (पाणीपट्टी) थकबाकीसह १४३ कोटी रुपये भरा, अन्यथा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल,'' अशी नोटीस जलसंपदा विभागाने गेल्या आठवड्यात महापालिकेला दिली होती. त्यावर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन अधिकाधिक रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिले होते..महापालिकेने जलसंपदा विभागाला थकबाकीच्या रकमेपैकी २० कोटी रुपये सोमवारी सकाळी भरले. शिवाय, शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीतपणे सुरू आहे.- अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता, महापालिका.