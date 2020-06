पिंपरी : मास्क न वापरणाऱ्यांना दंड; आत्तापर्यंत जमा झाले...

पिंपरी : कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, मास्क न घालणाऱ्यांविरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरोग्य विभागाकडून दोन महिन्यांपासून कारवाई सुरू आहे. मास्क नसल्यास पाचशे रुपये आणि थुंकल्यास दीडशे रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. गेल्या दोन महिन्यात एक हजार 848 जणांकडून थुंकल्याबद्दल दोन लाख 77 हजार 200 रुपये आणि मास्क न घालणा-या 896 जणांकडून 4 लाख 57 हजार 500 रुपये असे एकूण दोन हजार 744 जणांकडून 7 लाख 34 हजार 700 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. थुंकीद्वारे विषाणूचा प्रसार अधिक वेगाने होतो. त्यामुळे नागरिकांनी रस्त्यावर व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये असे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे. तरीही, नागरिकांकडून आदेशाचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. शिवाय, पान टपऱ्यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. तरीही नागरिक पान, तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकताना दिसत आहेत. त्यांच्यासह मास्क न घालणाऱ्या नागरिकांवरही महापालिका आरोग्य विभागाकडून कारवाई सुरु आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-यांकडून 150 रुपये तर मास्क न घालणा-यांकडून 500 रुपये दंड वसूल केला जात आहे. बिहारमध्ये वादळाचा कहर! वीज कोसळून 83 लोक ठार 23 एप्रिलपासूनची कारवाई... महापालिकेने 1848 थुंकीबहाद्दरांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून दोन लाख 77 हजार 200 रुपये दंड वसूल केला. क्षेत्रिय कार्यालय निहाय कारवाई... 'अ' प्रभागातील 275, 'ब' 141, 'क' 158, 'ड' 270, 'इ' 117, 'फ' 165, 'ग' 309 आणि 'ह' 204 जणांवर कारवाई केली. तर, मास्क न घालणा-या 896 जणांकडून 4 लाख57 हजार 500 रुपये दंड वसूल केला आहे. त्यामध्ये 'अ' प्रभागातील 50, 'ब' 58, 'क' 94, 'ड' 69, 'इ' 19, 'फ' 16, 'ग' 347 आणि 'ह' 86 जणांवर कारवाई केली आहे. दिवसभरात एक लाख 12 हजार रुपये वसूल महापालिकेने बुधवारी धडक कारवाई केली. दिवसभरात 166 थुंकीबहाद्दरांकडून 24 हजार 900 तर मास्क घालणा-या 176 जणांकडून 88 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-या 'ह' प्रभागातील सर्वाधिक 97 जणांवर कारवाई केली. तर मास्क न घालणा-या ह' प्रभागातील सर्वाधिक 56 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

Web Title: Penalty for not wearing mask in Pimpri Chinchwad