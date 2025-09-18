पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : रावण टोळीचा चिखलीत दरोड्याचा कट उधळला; तीन अल्पवयीन मुलांसह सहा जण ताब्यात

Pune Robbery : पिंपरी-चिंचवडमध्ये सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा कट फसवून पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली असून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे जप्त केली आहेत.
Pimpri Crime

Pimpri Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : चिखलीतील एका सराफाच्या दुकानावर सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा रावण टोळीचा कट पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उधळून लावला. पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली असून यात तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Corporation
pimpri chinchwad crime news
Ravan gang arrest
juvenile offenders in crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com