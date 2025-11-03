पिंपरी-चिंचवड

PCMC Action : कचऱ्याच्या समस्येवर अखेर ‘उपचार’, नवी सांगवीतील जिल्हा रुग्णालय परिसराची तातडीने साफसफाई

Quick Action by PCMC Cleans Hospital Premises : नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात गंभीर झालेल्या कचरा समस्येची 'सकाळ'च्या वृत्तानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तात्काळ दखल घेऊन सफाई केली, ज्यामुळे नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळे गुरव : नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालय परिसरात कचरा समस्या गंभीर झाल्याच्या ‘सकाळ’च्या वृत्ताची महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने दखल घेत कार्यवाही केली. रुग्णालय परिसर पुन्हा स्वच्छ झाल्याने नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला.

