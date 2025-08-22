पिंपरी-चिंचवड

Pimple Gurav News : काटेपुरम चौकात वडाचे झाड कोसळले; दोन जण जखमी, एका कारचे नुकसान

PCMC Updatec : काटेपुरम चौकात गुरुवारी सायंकाळी वडाचे मोठे झाड अचानक कोसळल्याने दोन जण गंभीर जखमी झाले असून, एका कारचे मोठे नुकसान झाले.
Pimple Gurav News
Pimple Gurav NewsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळे गुरव : काटेपुरम चौकात गुरुवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास वडाचे मोठे अचानक कोसळले. यामुळे दोन जण गंभीर जखमी झाले, तर एका कारचे मोठे नुकसान झाले. पदपथावरील झाड अचानक कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. त्यावेळी रस्त्यावरून जाणारे दुचाकीस्वार भिसे यांच्या कुटुंबातील एक महिला व एक पुरुष जखमी झाला. मधुकर तुपे यांच्या कारचे मोठे नुकसान झाले.

Loading content, please wait...
pune
Pimple Gurav
PCMC Area
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com