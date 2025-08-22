Pimple Gurav News : काटेपुरम चौकात वडाचे झाड कोसळले; दोन जण जखमी, एका कारचे नुकसान

पिंपळे गुरव : काटेपुरम चौकात गुरुवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास वडाचे मोठे अचानक कोसळले. यामुळे दोन जण गंभीर जखमी झाले, तर एका कारचे मोठे नुकसान झाले. पदपथावरील झाड अचानक कोसळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. त्यावेळी रस्त्यावरून जाणारे दुचाकीस्वार भिसे यांच्या कुटुंबातील एक महिला व एक पुरुष जखमी झाला. मधुकर तुपे यांच्या कारचे मोठे नुकसान झाले..जखमींना स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तातडीने खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. यानंतर चौकातील वाहतूक ठप्प झाली. पोलिस व रहाटणी अग्निशामक केंद्राच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन झाड हटविण्याचे काम केले..सुमारे तासाभरानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. यावेळी सांगवी वाहतूक शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विशाल गजरमल, सांगवी पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार प्रकाश शिंदे, सचिन कामले, वाहतूक विभाग राजाराम काकडे पोलिस उपनिरीक्षक, परिसरातील आमदार शंकर जगताप यांचे स्वीय सहाय्यक गिरीश कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय मराठे, सुरेश सकट, सखाराम रेडेकर यांनी झाड हटविण्यात जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात मदत केली..स्थानिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्षकाटेपुरम परिसरातील धोकादायक झाडे काढून टाकण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेकडे केली होती. त्यानंतरही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. पावसाळ्यात झाडपडीच्या घटना वाढत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.