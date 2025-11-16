पिंपरी-चिंचवड

Charholi Crime News : वाढदिवसाच्या बहाण्याने बोलावून व्यावसायिकाच्या डोक्यात गोळी, चौथा आरोपी अटकेत

Business Man Nitin Gilbile Murder: Financial Dispute Confirmed : पिंपरी, चऱ्होली येथील व्यावसायिक नितीन गिलबिले यांच्या खुनाच्या घटनेत आर्थिक वादातून मुख्य आरोपी अमित पठारेने गोळी झाडून खून केल्याचे उघड झाले असून, याप्रकरणी पुरावे नष्ट करण्यास मदत करणाऱ्या आकाश पठारेला अटक झाल्याने आरोपींची संख्या चार झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : चऱ्होली येथे व्यावसायिक नितीन गिलबिले यांच्या खून आर्थिक वादातून झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी आणखी एकाला अटक केली. यापूर्वी तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील आरोपींची एकूण संख्या चार झाली आहे. त्यांना २१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली.

