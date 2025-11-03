पिंपरी-चिंचवड

Chinchwad Railway Station :‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ स्टॉलची दुरवस्थ, रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; स्थानिक उत्पादकांना फटका

Dilapidated 'One Station-One Product' Stalls : रेल्वे मंत्रालयाच्या 'लोकल फॉर व्होकल'ला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ योजनेतील चिंचवड आणि आकुर्डी येथील स्टॉल्सची दुरवस्था झाली असून, तुटलेले दरवाजे आणि गळक्या छतामुळे मालाचे नुकसान होत असल्याने विक्रेत्यांचा प्रतिसाद कमी झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : रेल्वे मंत्रालयाने ‘लोकल फॉर व्होकल’ या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चिंचवड, आकुर्डी या रेल्वे स्थानकांवर सुरु केलेल्या ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ स्टॉलची दुरवस्था झाली आहे. स्टॉलचे दरवाजे तुटले असून आतमध्ये पावसाचे पाणी येत असल्याने मालाचे नुकसान होते. त्यामुळे हे स्टॉल घेण्यास कोणीही तयार नाहीत.

