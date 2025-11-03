Chinchwad Railway Station :‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ स्टॉलची दुरवस्थ, रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; स्थानिक उत्पादकांना फटका

पिंपरी : रेल्वे मंत्रालयाने ‘लोकल फॉर व्होकल’ या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चिंचवड, आकुर्डी या रेल्वे स्थानकांवर सुरु केलेल्या ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ स्टॉलची दुरवस्था झाली आहे. स्टॉलचे दरवाजे तुटले असून आतमध्ये पावसाचे पाणी येत असल्याने मालाचे नुकसान होते. त्यामुळे हे स्टॉल घेण्यास कोणीही तयार नाहीत..दुसरीकडे रेल्वे प्रशासनाला यातून खूप कमी महसूल मिळतो. त्यामुळे सा स्टॉलकडे रेल्वे प्रशासनच दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप काही संस्थांनी केला. परराज्यातून, परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांना स्थानिक उत्पादनांची माहिती व्हावी, त्यातून स्थानिक उत्पादनांची अधिकाधिक विक्री व्हावी या उद्देशाने रेल्वे मंत्रालयाने २०२२ मध्ये देशातील काही रेल्वे स्थानकांवर ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत रेल्वे स्थानकावर बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक उत्पादकांना १५ दिवस त्यांच्या वस्तूंची विक्री करण्यासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येतात..पुणे रेल्वे विभागात पहिल्या टप्यात १२ रेल्वे स्थानकांवर १६ स्टॉल सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. विक्रेत्यांचा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता ऑगस्ट २०२३ मध्ये दुसऱ्या टप्यात आणखी १३ स्थानकांवर स्टॉल सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. बचत गट आणि स्थानिक विक्रेत्यांना अल्प किमतीत स्टॉल मिळत असल्याने सुरवातीला पाच ते सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागत होती. त्यानंतर मात्र अल्प उत्पन्नामुळे रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होऊ लागले. चिंचवडसह अनेक स्थानकांवरील स्टॉलची दुरवस्था झाली आहे. गळके छत, तुटके दरवाजे अशा दुरवस्थेमुळे अनेक स्टॉल मागील वर्षभरापासून बंद आहेत..Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं...याबाबत रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंतकुमार बेहरा यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ‘एक स्थानक-एक उत्पादन’ स्टॉल असलेली पुणे विभागातील स्थानके पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर, खडकी, पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, तळेगाव, सातारा, सांगली, मिरज, हातकणंगले आणि कोल्हापूर. कोणकोणती उत्पादने मिळतात..पुणे जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकांवर पापड, इमिटेशन ज्वेलरी, ज्यूटच्या बॅगा, भडंग, बांबूपासून बनवलेल्या वस्तू, हँड बॅग यांचा समावेश आहे. इतर रेल्वे स्थानकांवर कंदी पेढे, कोल्हापुरी चप्पल, हळद अशी स्थानिक उत्पादने विकली जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.