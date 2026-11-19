पिंपरी : पिंपरी चिंचवडसाठी भामा आसखेड धरणातून प्रतिदिन १६७ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी कोटा मंजूर आहे. बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणले जाणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, जानेवारी २०२७ अखेर पर्यंत पाणी शहराला मिळेल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. .पिंपरी चिंचवडला पवना आणि आंद्रा धरणातून पाणीपुरवठा सुरू आहे. थेट नदीतून हे पाणी उचलले जात आहे. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. सध्या समन्याय पद्धतीने पाणी वितरणासाठी २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यात गेल्या महिन्यापासून दहा टक्के कपात केली जात आहे. मात्र, शहराची सध्याची ३५ लाखांवरील लोकसंख्या आणि भविष्यातील वाढती पाण्याची मागणी विचारात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे..कर्ज घेणे गैर नाहीमहापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बळकट आहे. साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. पूर्वीच्या कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली जात आहे. त्यामुळे पूर्वीचे कर्ज खूप कमी आहे. कर्ज घेण्याची महापालिकेची क्षमता मोठी आहे. मात्र, जास्त कर्ज घेतले जाणार नाही. शहराला २०४७ पर्यंत पुरेल एवढे पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. आपले पाण्याचे स्रोतही अधिक आहेत. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास शुद्धीकरणावर होणारा खर्च कमी येईल. आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून पाणी कोटा मंजूर आहे. मुळशी व ठोकळवाडी धरणातून पाणी आणण्याचे विचाराधीन आहे. त्यासाठी सरकारकडे व जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शिवाय, नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात सांडपाणी वाहिन्या टाकणे आवश्यक आहे. जुन्या वाहिन्यांची दुरुस्ती गरजेचे आहे. घनकचरा व्यवस्थापन गरजेचे आहे. या प्रकल्पांसाठी निधीची गरज लागणार आहे. त्यासाठी एक हजार २४६ काेटी ५० लाख रुपयांचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्यास स्थायी समिती सभेने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे समर्थन करून कर्ज काढणे गैर नाही, असे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले..आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले...नवीन वर्षात आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातून थेट जलवाहिन्यांद्वारे पाणी येईलआंद्रा धरणातून शंभर दशलक्ष लीटर पाणी आणण्याची निविदा लवकरच प्रसिद्ध होईलपवना जलवाहिनीबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईलपवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम हाती घेण्याची पूर्ण तयारी आहेशहराला २०४७ पर्यंत पुरेल एवढे पाणी आणण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेतनव्याने विकसित होणाऱ्या भागातील सांडपाणी व्यवस्थापन आवश्यक आहेदहा-पंधरा दिवसांत मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टु एनर्जी प्रकल्प सुरू होईलशहरात दहा ठिकाणी निश्चित वेगवेगळ्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा डीपीआर तयारकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सरकारकडून आवश्यक परवानग्या घेऊन कामे सुरू होतीलरावेत वेस्ट टु एनर्जी प्रकल्पासाठी सरकारकडे जागा मागितली आहेरावेतमध्ये किंवा दुर्गा देवी टेकडीलगत कचरा डेपो प्रस्तावित नसून दुर्गंधीमुक्त प्रक्रिया प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.