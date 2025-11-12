पिंपरी-चिंचवड

Pimpri-Chinchwad Fraud : चिंचवडमधील पतपेढीत ५ कोटींचा अपहार! व्यवस्थापक केदारीसह ४ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; ठेवीदारांच्या पैशांवर डल्ला

₹5 Crore Fraud in Pimpri Credit Society : पिंपरी-चिंचवडमधील मध्यवर्ती वाहन कार्यशाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढीमध्ये, व्यवस्थापक प्रभाकर केदारी आणि चार पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने ठेवीदारांच्या सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या (₹४.९० कोटी) रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : चिंचवडमधील बिजलीनगर परिसरातील मध्यवर्ती वाहन कार्यशाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढीमध्ये ठेवीदारांच्या चार कोटी ९० लाख ७८ हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला पतपेढीचा व्यवस्थापक प्रभाकर केदारी (रा. चिंचवड) याच्यासह चार पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला.

