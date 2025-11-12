Pimpri-Chinchwad Fraud : चिंचवडमधील पतपेढीत ५ कोटींचा अपहार! व्यवस्थापक केदारीसह ४ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; ठेवीदारांच्या पैशांवर डल्ला

पिंपरी : चिंचवडमधील बिजलीनगर परिसरातील मध्यवर्ती वाहन कार्यशाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढीमध्ये ठेवीदारांच्या चार कोटी ९० लाख ७८ हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला पतपेढीचा व्यवस्थापक प्रभाकर केदारी (रा. चिंचवड) याच्यासह चार पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला. .डी. एस. चौगुले (रा. चिंचवड), बी. एल. खांडेभराड (रा. चाकण), डी. डी. नलावडे (रा. चिंचवड) आणि एन. के. दुर्गे (रा. लोणावळा) अशी इतर आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी सहकारी संस्थेचे विशेष लेखापरिक्षक राजेंद्र कांबळे यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. केदारीने व्यवस्थापक असताना २०२२ पासून ठेवीदारांकडून घेतलेली तीन कोटी ८५ लाख ७३ हजार रुपयांची रक्कम परत दिली नाही..Nagpur Crime:'स्वतःच्या मुलीला फासावर लटकवलं';आत्महत्येचा रचला बनाव, नागपुरातील नराधम बापाला जन्मठेपची शिक्षा.सह्यांचे अधिकार असलेल्यांचे कोरे धनादेश घेऊन त्याने त्यावर पतपेढीतील खातेदारांची नावे लिहिली. त्यानंतर पीडीसीसी बँकेतून रोख रकमेत काढून स्वतःसाठी वापरली. याशिवाय केदारीने पतपेढीच्या पीडीसीसी बँकेच्या चालू खात्यातून वेळोवेळी तीन कोटी रुपये त्याच्या व पत्नीच्या नावावर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.