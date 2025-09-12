पिंपरी-चिंचवड

BRT Stations: बीआरटी दुरुस्तीसाठी ‘तू-तू-मैं-मैं’; बसथांब्यांप्रश्‍नी महापालिका ‘पीएमपीएमएल’चे एकमेकांकडे बोट

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बीआरटी मार्गिका बांधल्या, पण स्थानकांची दुरवस्था झाली आहे. यावर महापालिका आणि पीएमपीएमएल प्रशासन एकमेकांवर दोषारोपण करत आहेत.
BRT Stations

BRT Stations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बससाठी उभारण्यात आलेल्या ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्झिट) मार्गिका आणि स्थानकांची देखभाल-दुरुस्ती कोणी करायची? यावरून महापालिका आणि पीएमपीएमएल प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. समन्वयाअभावी बीआरटी मार्गिकेचे काम रखडले आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
Muncipal corporation
PMPML
BRT station safety concerns

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com