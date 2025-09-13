पिंपरी-चिंचवड

PCMC Budget 2026 : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग; २,७००हून अधिक अभिप्राय नोंदले

Pimpri Chinchwad Updates : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा थेट सहभाग – तुमचा अभिप्राय १५ सप्टेंबरपूर्वी नोंदवा आणि तुमच्या भागाचा विकास घडवा!
पिंपरी : महापालिकेचा वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने ‘अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग’ उपक्रम प्रशासन राबवीत आहे. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आत्तापर्यंत दोन हजार ७०० पेक्षा जास्त नागरिकांचे अभिप्राय नोंदविले आहेत. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत आहे.

