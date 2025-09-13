PCMC Budget 2026 : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग; २,७००हून अधिक अभिप्राय नोंदले

पिंपरी : महापालिकेचा वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने ‘अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग’ उपक्रम प्रशासन राबवीत आहे. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आत्तापर्यंत दोन हजार ७०० पेक्षा जास्त नागरिकांचे अभिप्राय नोंदविले आहेत. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत आहे..महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या हस्ते १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग’ उपक्रमाला सुरुवात झाली. त्यानंतर नागरिकांना ऑनलाइन अभिप्राय देण्याची पानसुविधा उपलब्ध करून दिली.त्याला चांगला प्रतिसाद देत नागरिकांनी रस्त्यांचे नूतनीकरण, पदपथ बांधकाम, उद्यान विकास, जलनिस्सारण सुधारणा आणि नागरी सुविधा यांसह विविध प्रकारची कामे सुचवली आहेत. या कामांसाठी संबंधित प्रभागातून वसूल होणाऱ्या मिळकतकराच्या १० टक्के रक्कमेची तरतूद केली जाणार आहे..Pune News : भूसंपादन ज्याचे, जबाबदारीही त्याच विभागाची, राज्य सरकारचा आदेश; जिल्हा प्रशासनाला मोठा दिलासा.रावेतला शाळा, पुनावळेत रस्तामहापालिका अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून आणि कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून १३६ कोटी ९८ लाख इतक्या निधीची तरतूद ४९९ कामांसाठी केली होती. ज्यामध्ये रावेत येथील नवीन शाळा इमारत, पुनावळे येथील प्रमुख रस्त्याचे काम अशा विविध कामांचा समावेश होता..असा नोंदवा अभिप्रायमहापालिकेच्या pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज भरून अभिप्राय नोंदवावाhttps://www.surveymonkey.com/r/D8TBZRH लिंकला भेट देऊनही ऑनलाइन अभिप्राय नोंदवू शकता‘पीसीएमसी स्मार्ट सारथी ॲप’ डाउनलोड करूनही नागरिकांना अभिप्राय नोंदवता येईल.अंदाजपत्रकात नागरी सहभाग’ या उपक्रमाला मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त प्रतिसाद मिळाला आहे. यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर असणारा नागरिकांचा विश्वास दिसून येतो. पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला आकार देण्यासाठी सक्रिय सहभागी होण्याची नागरिकांची इच्छा दिसून येते. अद्यापपर्यंत जे नागरिक या उपक्रमात सहभागी झाले नाहीत, त्यांनी आपला अभिप्राय १५ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी नोंदवावा.- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.