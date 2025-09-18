पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : नागरी सुविधा केंद्राला मुदतवाढ, नव्या निविदा प्रक्रियेपर्यंत अप्पर तहसीलमध्ये सेवांचा पुरवठा सुरूच

Chinchwad Civic Center : पिंपरी-चिंचवड नागरी सेवा केंद्राला मुदतवाढ देण्यात आली असून, नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी सेवा अखंडित राहणार आहे.
Chinchwad Civic Center

Chinchwad Civic Center

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्राला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी या केंद्राचा कालावधी संपला होता. मात्र, नव्या निविदा प्रक्रियेपर्यंत नागरिकांना सुविधा अखंडित मिळाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्पुरती मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Pimpri Chinchwad
Pimpri Chinchwad Police Commissionerate
Pimpri Chinchwad Corporation
Pimpri Municipal Corporation
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
temporary extension for civic center

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com