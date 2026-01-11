पिंपरी-चिंचवड

MP Sunetra Pawar: पिंपरी चिंचवडचा विकास हाच अजेंडा: खासदार सुनेत्रा पवार; आम्ही कुटुंब म्हणून नेहमी एकत्र आहोत !

Pimpri-Chinchwad growth plan by MP Sunetra Pawar: पिंपरी चिंचवडच्या विकासासाठी खासदार सुनेत्रा पवारांचा कटिबद्धता; अजेंडा फक्त विकासाचा!
Sunetra Pawar Focuses on Development, Dismisses Speculation

Sunetra Pawar Focuses on Development, Dismisses Speculation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : ‘निवडणुकीचा जोर वाढला असून काही दिवस शिल्लक आहेत. प्रत्येक प्रभागातील निरीक्षकांशी प्रचारासंदर्भात बैठका घेतल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहराच्या निर्मितीत मनापासून सहभाग घेतला आहे. विकासाचा त्यांचा प्रवास सर्वांना ज्ञात असून शहराचा विकास हाच पक्षाचा अजेंडा आहे,’ असे प्रतिपादन खासदार सुनेत्रा पवार यांनी केले.

