Pimpri Chinchwad: वाहतूक कोंडीला मिळणार दिलासा! पिंपरी-चिंचवडमध्ये धावणार अत्याधुनिक ‘ई-आरटीएस’, महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

पिंपरी: ‘‘पिंपरी चिंचवड शहरात ई-आरटीएस (इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टीम या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी. त्यासाठी महापालिकेने सर्व कामे तातडीने सुरू करून प्रायोगिक प्रकल्प नियोजित कालावधीत पूर्ण करावा. नागरिकांना आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,’’ अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-बंगळूर महामार्ग आणि मेट्रो मार्गही जोडले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान व प्रवासाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने एचसीएमटीआर (हाय कॅपेसिटी मास ट्रान्सिट रूट) आणि वर्तुळाकार मार्ग विकास प्रकल्पाबाबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत चर्चा व मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनांची माहिती आयुक्तांनी दिली. त्यांनी ई-आरटीएस या अत्याधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या संकल्पनेची माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे दिली. हा प्रकल्प महामेट्रोच्या सहकार्याने सुमारे दीड वर्षांतत प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले..अशी असेल ‘ई-आरटीएस’ई-आरटीएस प्रणाली मेट्रोप्रमाणेच वेगवान, सुरक्षित आणि आरामदायी असेलरबर टायरवर धावणारी पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहने असतीलएका वाहनाची प्रवासी क्षमता २४० हून अधिक‘ई-आरटीएस’चा प्रस्तावित मार्गपहिला टप्पा सुमारे १७ किलोमीटर लांबीचा प्रायोगिक मार्गनाशिक महामार्गावरील राजा शिवछत्रपती चौक (गोडाऊन चौक)- कुदळवाडी चौक- केएसबी चौक- ऑटो क्लस्टर- एम्पायर इस्टेट- काळेवाडी फाटा- जगताप डेअरी चौक- वाकड.असे आहे नियोजनई-आरटीएस प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर एचसीएमटीआर व शहरातील सर्व बीआरटी मार्गांवर ई-आरटीएस प्रणालीचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करणारशहरातील सर्व मेट्रो स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांशी प्रभावी व सुलभ जोडणी करणारनागरिकांना अखंड, जलद आणि प्रवासाभिमुख प्रवासाचा अनुभव मिळणारॉ.प्रकल्पाचा फायदा वाहतूक कोंडी कमी होणार प्रदूषण घटण्यास मदत होणार सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढणार अधिक सुरक्षित व जलद प्रवास साधने पर्यावरणपूरक प्रवासाची सुविधा मिळणार.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.शहरातील मेट्रो, बीआरटी आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांना प्रभावीपणे जोडणारी, पर्यावरणपूरक, उच्च क्षमतेची आणि प्रवासाभिमुख अशी एचसीएमटीआर आणि ई-आरटीएस प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या संकल्पनेचे स्वागत करून तातडीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.