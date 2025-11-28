Heavy vehicles continue to ply in restricted hours across Pimpri-Chinchwad

Heavy vehicles continue to ply in restricted hours across Pimpri-Chinchwad

Sakal

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : लॉबी’चा दबाव की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा; अवजड वाहनांमुळे शहरात अपघातांची मालिका; नागरिकांचा संताप!

PCMC Heavy Vehicles : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवजड वाहनांच्या मोकाट दणदणीतून अपघातांची मालिका वाढत असून नागरिकांनी कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. केवळ नियम नव्हे तर प्रत्यक्ष कारवाई व्हावी, असा एकमुखी सूर व्यक्त होत आहे.
Published on

पिंपरी : ‘अवजड वाहनांमुळे शहरात अपघातांची मालिका सुरू आहे. यामध्ये अनेकांचा जीव गेला आहे. त्यामुळे या वाहनांवर केवळ निर्बंध लागू करू नयेत; तर कठोर कारवाई केली जावी,’’ अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तर, ठरावीक ‘लॉबी’च्या दबावामुळे पोलिस या वाहनचालकांवर कारवाई टाळतात, असाही गंभीर आरोप केला जात आहे. शहरात भरधाव फिरणाऱ्या, वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्या, तसेच नंबर प्लेट न लावता सर्रास रस्त्यावर येणरी अवजड वाहने शहरातील नागरिकांसाठी काळ ठरत आहेत. अपघात कमी करण्यासाठी पोलिसांनी या वाहनांच्या बंदीच्या तासांमध्ये वाढ केली.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
PCMC
rto
Traffic rules
Heavy vehicle restrictions
Marathi News Esakal
www.esakal.com