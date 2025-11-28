पिंपरी-चिंचवड
Pimpri News : लॉबी’चा दबाव की प्रशासनाचा निष्काळजीपणा; अवजड वाहनांमुळे शहरात अपघातांची मालिका; नागरिकांचा संताप!
PCMC Heavy Vehicles : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवजड वाहनांच्या मोकाट दणदणीतून अपघातांची मालिका वाढत असून नागरिकांनी कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. केवळ नियम नव्हे तर प्रत्यक्ष कारवाई व्हावी, असा एकमुखी सूर व्यक्त होत आहे.
पिंपरी : ‘अवजड वाहनांमुळे शहरात अपघातांची मालिका सुरू आहे. यामध्ये अनेकांचा जीव गेला आहे. त्यामुळे या वाहनांवर केवळ निर्बंध लागू करू नयेत; तर कठोर कारवाई केली जावी,’’ अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तर, ठरावीक ‘लॉबी’च्या दबावामुळे पोलिस या वाहनचालकांवर कारवाई टाळतात, असाही गंभीर आरोप केला जात आहे. शहरात भरधाव फिरणाऱ्या, वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्या, तसेच नंबर प्लेट न लावता सर्रास रस्त्यावर येणरी अवजड वाहने शहरातील नागरिकांसाठी काळ ठरत आहेत. अपघात कमी करण्यासाठी पोलिसांनी या वाहनांच्या बंदीच्या तासांमध्ये वाढ केली.