पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : डागडुजी वरवरची; खड्ड्यांनी पुरती गोची; मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यांची चाळण; धूळ, कोंडीने पिंपरीकरांचा संताप!

Pimpri Potholes : शहरात मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. त्यासाठी रस्त्यांचे खोदकाम, मेट्रोचे खांब, मध्येच असलेले बॅरिकेड्स आणि खड्डे या सर्वांमुळे ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत आहे. पाऊस थांबल्यानंतर महामेट्रो प्रशासनाने काही रस्त्यांची डागडुजी सुरू केली असली, तरी ते काम केवळ वरवरचे आणि तात्पुरते असल्याची टीका नागरिक करत आहेत.
Metro work clogs Pimpri-Chinchwad roads

Metro work clogs Pimpri-Chinchwad roads

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : सध्या पिंपरी ते भक्ती-शक्ती चौक या दुसऱ्या टप्यातील कामांना वेग आला आहे. या मार्गिकेवरील चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी या परिसरांतील प्रमुख चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहेत. खांब उभारण्यासाठी लोखंडी बॅरिकेड्स लावल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. परिणामी, वाहनचालकांना वाट शोधणे कठीण झाले आहे. नागरिकांना दररोजच्या प्रवासात त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाय, हा प्रवास वेळखाऊ होत आहे.

Loading content, please wait...
PCMC
Road Development
Metro
Pimpri Chinchwad Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com