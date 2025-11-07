Pimpri Chinchwad News : डागडुजी वरवरची; खड्ड्यांनी पुरती गोची; मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यांची चाळण; धूळ, कोंडीने पिंपरीकरांचा संताप!

पिंपरी : सध्या पिंपरी ते भक्ती-शक्ती चौक या दुसऱ्या टप्यातील कामांना वेग आला आहे. या मार्गिकेवरील चिंचवड, आकुर्डी आणि निगडी या परिसरांतील प्रमुख चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहेत. खांब उभारण्यासाठी लोखंडी बॅरिकेड्स लावल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. परिणामी, वाहनचालकांना वाट शोधणे कठीण झाले आहे. नागरिकांना दररोजच्या प्रवासात त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाय, हा प्रवास वेळखाऊ होत आहे. .दरम्यान, नागरिकांच्या तक्रारींनंतर महामेट्रो प्रशासनाने पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू केले. मात्र, हे काम वरवरचे असल्याने काही दिवसांतच वाळू, खडी रस्त्यावर पसरली आहे. यामुळे वाहने घसरून किरकोळ अपघातांमध्ये वाढ झाली आहे. या निकृष्ट कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी पादचारी आणि वाहनचालक करत आहेत. वाळूच्या थरांमुळे वाहनांचा वेग कमी करावा लागत आहे. परिणामी, चिंचवड स्टेशन, आकुर्डी चौक खंडोबा माळ, निगडी चौक परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. वेग वाढविल्यास आणि अचानक ब्रेक लावल्यास वाहन घसरण्याचे प्रकार वाढले आहेत..Pimpri Chinchwad News : रस्त्यांवरील धुळीमुळे आरोग्याची धूळधाण, महापालिकेने कारवाई करून फुंकावेत प्राण; नागरिकांना अपेक्षा.प्रदूषणात वाढरस्त्यावर साचलेल्या वाळूमुळे परिसरात धूळ साचत आहे. श्वास घेताना ही धूळ नाकातोंडात जात आहे. यामुळे आरोग्यविषयक समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे बहुतांश वाहनचालक मास्क लावत आहेत. परिसरातील दुकानदार आणि व्यावसायिकांना या प्रदूषणाने त्रास होत आहे..डागडुजी करून दाखवली, तरी ती फक्त वरवचरची आहे. काही दिवसांत खड्डे पुन्हा उघडे पडतात. शहरात मेट्रोचे काम सुरू ठेवायचे असेल, तर त्याचबरोबर रस्त्यांची गुणवत्तापूर्ण देखभाल आणि धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजना कराव्यात.- शरद पवळे, रहिवासी, निगडीपिंपरी चिंचवड शहरात बरेच दिवस पाऊस सुरू होता. त्यामुळे खड्डे बुजविताना अडचण येत होती. पाऊस थांबल्यावर खड्डे बुजविण्यात आले. पाऊस पुन्हा सुरू झाल्याने खड्डे वाढले. त्यामुळे आता रस्ते दुरुस्ती योग्य पद्धतीने करण्याच्या सूचना अभियंत्यांना देण्यात आल्या आहेत.- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.