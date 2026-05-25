Pimpri: उद्योगनगरीत मेट्रोचा विस्तार कासवगतीने;उद्योगनगरीत मेट्रोचा विस्तार कासवगतीने

पिंपरी: एकच मार्ग, त्याचाही विस्तार कूर्मगतीने, बहुतांश स्थानकांवर वाहनतळ नाही, तेथे जाण्यास सार्वजनिक वाहतुकीची पुरेशी साधने नाहीत, लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटीमध्ये वेळापत्रकापासून फीडर सेवेपर्यंत अडथळे...उद्योगनगरीतील प्रवाशांना मेट्रोचा पुरेपूर आणि सोयीस्कर वापर करता येत नाही यासाठी ही अशी कारणे आहेत. राजकीय नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे मेट्रो प्रशासनाच्या पातळीवर वेगवान कार्यवाही होत नसल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे..या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रोचा वापर विशिष्ट मार्गावर मर्यादित लोकच करू शकत आहेत. नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी आणि पर्यावरणातील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी मेट्रोचा आणखी विस्तार आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रोचे जाळे विकसित केले जात आहे. सध्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात दोन मेट्रो मार्ग सुरू आहेत..पिंपरी ते दापोडी अशी केवळ ७.५ किलोमीटर अंतर मेट्रो ट्रेन धावत आहे. तसेच, विस्तारित मार्गात केवळ पिंपरी ते निगडी या ४.५ किलोमीटर अंतराच्या एकमेव मार्गाचा समावेश आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे.शहराचा मध्यवर्ती भाग हिंजवडी सोबत मेट्रो मार्गाने जोडण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शिवाजीनगर ते हिंजवडी यादरम्यान मेट्रो मार्ग विकसित केला जात आहे..या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण होत आले आहे. मे महिन्यात मेट्रो सेवा सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. पण, मे महिना संपत आला तरी अजूनही मेट्रो सेवा सुरू झालेली नाही..पार्किंगची समस्यापिंपरी, संत तुकारामनगर, नाशिक फाटा, कासारवाडी, फुगेवाडी आणि दापोडी या सहापैकी बहुतांश मेट्रो स्थानकांवर पार्किंग सुविधा नाही. मेट्रो स्थानकापर्यंत येण्यासाठी वाहन आणल्यास ते पार्क करायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो.."शहरात एकमेव मेट्रो मार्ग सुरू आहे. त्यातही मेट्रो स्थानकापर्यंत पोचण्यासाठी पुरेशी सार्वजनिक वाहने नाहीत. परिणामी रिक्षा, खासगी कॅबने जावे लागते. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रो अजून तरी प्राथमिक टप्प्यातच दिसते."- अभिजित सोनावणे, प्रवासी"निगडी ते चाकण प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेचा डीपीआर महापालिकेला दिला आहे. महापालिकेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. तसेच फीडर सेवेबाबत पीएमपीएमएल प्रशासनाशी वारंवार चर्चा करत आहोत."- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.