Pimpri Chinchwad Metro: पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मोठी बातमी; मेट्रो मार्गिका-३च्या आणखी ५ स्थानकांना लवकरच सीएमआरएस मंजुरी

पिंपरी : माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गिका-३ चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातील आणखी पाच स्थानकांसाठी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची (सीएमआरएस) मंजुरी येत्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. ती मिळाल्यास २३ पैकी १७ स्थानकांतून मेट्रो सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी या प्रकल्पाच्या कामांची पाहणी केली. या मार्गातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या जिल्हा न्यायालय (सिव्हिल कोर्ट) स्थानकावर १५० मीटरचा पादचारी पूल उभारला आहे. यामुळे ‘पीएमआरडीए’ मार्गिका-३ आणि महामेट्रो यांचे थेट एकत्रीकरण (इंटिग्रेशन) शक्य होणार आहे..त्यामुळे प्रवाशांना जिल्हा न्यायालय येथे उतरून पिंपरी चिंचवड, कोथरूड किंवा रामवाडीच्या दिशेने प्रवास शक्य होणार आहे. मेट्रो-३ च्या उद्घाटनाची तारीख पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेली नाही. .त्यातच आता पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक आचारसंहितेमुळे अडथळा येण्याची शक्यता आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घेणार असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यापूर्वी १२ स्थानकांना परवानगीमेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) २३ जुलै रोजी माण ते आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय (बालेवाडी) या १२ स्थानकांना परवानगी दिली आहे. शिवाजीनगरच्या दिशेने आणखी पाच स्थानके सुरू करण्याचा ‘पीएमआरडीए’चा विचार असून, या स्थानकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्याचा अंतिम सुरक्षा अहवाल प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.