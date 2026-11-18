पिंपरी : महापालिकेच्या विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने अखेर बुधवारी मान्यता दिली. मात्र, या प्रस्तावातून मोशी येथील रुग्णालयासाठी घेण्यात येणारे कर्ज वगळण्यात आले आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी, ड्रेनेज मास्टर प्लॅन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि घनकचरा व्यवस्थापन अशा प्रकल्पांसाठी महापालिका कर्ज उभारणार आहे.स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेमार्फत शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च सुमारे पाच हजार २९७ कोटी रुपये आहे. .या कामांसाठी केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधी (अर्बन चॅलेंज फंड) अंतर्गत २५ टक्के निधी मिळणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के निधी कर्ज, म्युनिसिपल बॉण्ड आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अशा बाह्य स्रोतांद्वारे उभारणे आवश्यक आहे. उर्वरित २५ टक्के निधी महापालिकेच्या स्वनिधीतून खर्च केला जाणार आहे.या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यामध्ये मोशी रुग्णालयाचाही समावेश होता. मात्र, या रुग्णालयासाठी कर्ज घेतल्यास केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधीतून अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे रुग्णालयासाठी प्रस्तावित कर्ज वगळून अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली..आधीच साडेपाचशे कोटींचे कर्जमहापालिकेच्या विविध विभागांतील विकासकामांपोटी ठेकेदारांना द्यावयाची देणी सुमारे चार हजार ४९३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. याशिवाय नाशिक फाटा येथील भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा दुमजली उड्डाणपुलासाठी जागतिक बँकेकडून घेतलेल्या १५९ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड सुरू आहे. मुळा नदी सुधार, हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावरील सुशोभीकरणासाठी म्युनिसिपल बॉण्डद्वारे ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या कर्जाचा भार असतानाच आता नव्या कर्जालाही स्थायी समितीने हिरवा कंदील दिला आहे..मोशी रुग्णालय हे पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) तत्त्वावर देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे ते वगळले आहे, तसेच या कर्ज प्रस्तावावर यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन तो तहकूब करण्यात आला होता. शहरातील खासदार आणि आमदारांच्या बैठकीनंतर प्रकल्पांची गरज आणि प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार आता मोशी रुग्णालय वगळता अन्य प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.- अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.