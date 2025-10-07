पिंपरी-चिंचवड

PMC Municipal Elections: तीन प्रभाग वगळता ‘जैसे थे’ स्थिती; महापालिकेची अंतिम प्रभागरचना जाहीर, ३२ पैकी २९ ठिकाणी बदल नाही

Ward Delimitation: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अंतिम प्रभागरचना जाहीर झाली असून ३२ पैकी २९ प्रभागांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. फक्त तीन प्रभागांमध्ये अंशतः किंवा पूर्णतः बदल झाला असून निवडणूक तयारीला गती मिळाली आहे.
PMC Municipal Elections

PMC Municipal Elections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभागरचना सोमवारी (ता. ६) जाहीर झाली. प्रारूप प्रभागरचनेवर ३१८ हरकती व सूचना प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यापैकी प्रभागांच्या हद्दीबाबत केवळ दोन पूर्णतः मान्य, तर तीन अंशतः मान्य करण्यात आल्या आहेत, तसेच प्रभागांच्या व्याप्ती अर्थात वर्णनाबाबत (नाव) एक पूर्णतः, तर दोन अंशतः मान्य करण्यात आल्या. म्हणजेच ३२ पैकी २९ प्रभागांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

Loading content, please wait...
election
Pimpri Chinchwad
Muncipal corporation
OBC
pmc
Ward

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com