Pimpri Chinchwad: ग्रेड सेपरेटरला भेगा; सेवा रस्त्यांची चाळण, खड्डे, अर्धवट कामे अन् वाहतूक कोंडीचा जाच

Road Repairs :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ग्रेड सेपरेटरमधील खड्डे बुजविण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सेवा रस्ता डांबरीकरणासाठी तयार असून, पाऊस थांबल्यावर कामे सुरू होणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील पिंपरी ते दापोडीदरम्यान समतल विलगकामधील (ग्रेड सेपरेटर) रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यातच सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, अर्बन स्ट्रीटची अर्धवट कामे आणि जलवाहिनीसाठी बीआरटी मार्गाचे खोदकाम यामुळे वाहतूक कोंडी वाढत आहे. नागरिकांना याचा त्रास होत असताना सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांना वेळ नाही. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

