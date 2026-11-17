पिंपरी : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन शिस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कार्यालयीन वेळेत नेमून दिलेल्या जागेवर उपस्थित नसल्याचे भरारी पथकाच्या तपासणीत आढळून आल्याने दहा लिपिकांना प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. २१ आणि २२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या तपासणीत ही बाब निदर्शनास आली. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सात दिवसांच्या आत खुलासा मागविण्यात आला आहे. मुख्य लिपिक सुनील शंकर चव्हाण, विशाल बाळासाहेब कांबळे, लिपिक स्वाती विलास गुल्हाने, मनीषा सुरेंद्र इंगवले, प्रगती राकेश कांबळे, राहुल दिलीप सकटे, संकेत विजयकुमार पेटकर, प्रियांका पांडुरंग कोंढाळकर, अनिकेत पवार आणि लखन डफळ यांना नोटीस बजावण्यात आली..प्रभावी आणि लोकाभिमुख प्रशासनासाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने कार्यालयीन शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. कार्यालयीन वेळेत जागेवरून गायबयाबाबत यापूर्वीही परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, तपासणी पथकाच्या पाहणीत संबंधित कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळी जागेवर उपस्थित नसल्याचे आढळले. त्यांच्या या कृत्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ (१) चा सकृतदर्शनी भंग झाल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ५ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ (२) नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा मागविण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विभागप्रमुखांच्या स्पष्ट शिफारशींसह खुलासा सादर करणे बंधनकारक आहे. खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासन विभागाने दिला आहे..अन्यथा कारवाईउपायुक्त संदीप खोत यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने नोटिसा बजावल्या. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले असून, या कारवाईमुळे इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही कार्यालयीन शिस्तीचे पालन करावे, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा उपायुक्त खोत यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.