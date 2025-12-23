Pimpri Municipal Election: महापालिका रणांगणाला आजपासून प्रारंभ; उमेदवारी अर्ज वितरण-स्वीकृती सुरू

पिंपरी : राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र (उमेदवारी अर्ज) मंगळवारपासून (ता. २३) येत्या मंगळवारपर्यंत (ता. ३०) प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) स्वरूपात दाखल करता येणार आहेत..चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी ३२ प्रभागांची आखणी झाली आहे. उमेदवारांच्या सोईसाठी चार प्रभागांसाठी एक या प्रमाणे आठ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांची कार्यालये निश्चित झाली असून त्याअंतर्गत येणाऱ्या प्रभागातील इच्छुकांसाठी तेथूनच अर्ज विक्री व स्वीकृतीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत ही व्यवस्था झाली आहे..Ichalkaranji Election : चार प्रभाग कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज; इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची तयारी पूर्ण.महापालिका निवडणुकीसाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर निवडणूक अधिकारी आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि २४ सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे..एका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे चार प्रभागांची जबाबदारी आहे. त्यांना सहायक म्हणून प्रत्येकी तीन सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी कामकाज पाहणार आहेत. त्यांच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे..दृष्टिक्षेपात निवडणूक कार्यक्रम\tउमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख : ३० डिसेंबर २०२५\tउमेदवारी अर्जांची छाननी : ३१ डिसेंबर २०२५\tउमेदवारी अर्ज माघार : २ जानेवारी २०२६\tचिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध : ३ जानेवारी २०२६\tमतदान : १५ जानेवारी २०२६\tमतमोजणी : १६ जानेवारी २०२६.उमेदवारांसाठी सूचना\tनिवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा वापर केला जाणार\tप्रत्येक उमेदवारासाठी १३ लाख रुपये खर्च मर्यादा \tमहापालिका निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे\tआचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी\tप्रत्येक मतदाराला ४ मते देण्याचा अधिकार.Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; प्रशासनाकडून सात निवडणूक कार्यालये सुरू.निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालये प्रभाग क्रमांक\tअधिकारी\tठिकाण१०, १४, १५ व १९\tपल्लवी घाटगे\tस्थानिक संस्था कर कार्यालय, हेडगेवार भवन, प्राधिकरण, निगडी, पुणे १६, १७, १८ व २२\tहणुमंत पाटील\tब क्षेत्रीय कार्यालय, लिंक रोड, एल्प्रो मॉलच्या मागे, चिंचवडगाव२, ६, ८ व ९\tहिम्मत खराडे\tक क्षेत्रीय कार्यालय, पॉलिग्रास हॉकी स्टेडियमजवळ, एमआयडीसी, भोसरी २५, २६, २८ व २९\tअनिल पवार\tड क्षेत्रीय कार्यालय, औंध-रावेत बीआरटी रोड, रहाटणी३, ४, ५ व ७\tदीप्ती सूर्यवंशी\tकबड्डी प्रशिक्षण संकुल, अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहामागे, भोसरी१, ११, १२ व १३\tनितीन गवळी\tसेक्टर १७/१९, स्पाइन रोड शेजारी, घरकुल टाउनहॉल, चिखली२१, २३, २४ व २७\tसुप्रिया डांगे\tग क्षेत्रीय कार्यालय, वेंगसरकर अकादमीमागे, थेरगाव२०, ३०, ३१ व ३२\tअर्चना पठारे\tमनपाची कासारवाडी भाजी मंडई (दुमजली हॉल), शास्त्रीनगर, कासारवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.