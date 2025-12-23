पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Municipal Election: महापालिका रणांगणाला आजपासून प्रारंभ; उमेदवारी अर्ज वितरण-स्वीकृती सुरू

Pimpri-Chinchwad Municipal Election Process Begins: पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी आजपासून उमेदवारी अर्ज वितरण व स्वीकृतीला सुरुवात झाली आहे. १२८ जागांसाठी ३२ प्रभागांत चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार आहे.
Pimpri Municipal Election

Pimpri Municipal Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र (उमेदवारी अर्ज) मंगळवारपासून (ता. २३) येत्या मंगळवारपर्यंत (ता. ३०) प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) स्वरूपात दाखल करता येणार आहेत.

Loading content, please wait...
political
election
Pimpri Chinchwad
Muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com