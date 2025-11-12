पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Theater: पिंपरी चिंचवडमध्ये नाट्यगृहांच्या ऑनलाइन बुकिंगला तांत्रिक झटका; "ऑफलाइन बुकिंग सुरू करा"ची मागणी!

Theatre Booking : शहरातील नाट्यगृहांची बुकिंग प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली; मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे तारखा न मिळाल्याने प्रयोगांची संख्या घटली असून, प्रणाली बंद करून जुनी पद्धत सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : शहरात महापालिकेची प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह, अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, आचार्य अत्रे रंगमंदिर, नटसम्राट निळू फुले रंगमंदिर अशी नाट्यगृहे आहेत. यापैकी चिंचवडमधील प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृहात सर्वाधिक प्रयोग होतात. त्यापाठोपाठ निगडीतील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहाचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी बुकिंग होते. यापूर्वी नाट्यप्रयोगांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे बुकिंग नाट्यगृहात जाऊन केले जात होते.

