Pimpri Chinchwad Theater: पिंपरी चिंचवडमध्ये नाट्यगृहांच्या ऑनलाइन बुकिंगला तांत्रिक झटका; "ऑफलाइन बुकिंग सुरू करा"ची मागणी!

पिंपरी : शहरात महापालिकेची प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह, अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, आचार्य अत्रे रंगमंदिर, नटसम्राट निळू फुले रंगमंदिर अशी नाट्यगृहे आहेत. यापैकी चिंचवडमधील प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृहात सर्वाधिक प्रयोग होतात. त्यापाठोपाठ निगडीतील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहाचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी बुकिंग होते. यापूर्वी नाट्यप्रयोगांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे बुकिंग नाट्यगृहात जाऊन केले जात होते..ऑनलाइन प्रणालीमुळे नाट्यगृहाच्या बुकिंगमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. शहरातील नागरिक व नाट्यनिर्मात्यांची यामुळे सोयच होणार आहे. या प्रणालीतील काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी आयटी शाखा काम करीत आहे. ज्यांची अनामत रक्कम राहिली आहे, त्यांना परतावा दिला जाईल. त्रुटींवर ठोस उपाययोजना करून ही कार्यपद्धती चांगल्या प्रकारे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न असेल.पंकज पाटील, उपायुक्त, कला-क्रीडा विभाग, महापालिका.सायबर क्राईमचा पर्दाफाश!.काय आहेत समस्या?एकाच नाट्यगृहात एका वेळी अनेकांचे बुकिंग होतेअनेकांकडून रक्कम घेतली जाणेऑनलाइन बुकिंग करूनही स्लॉट मिळण्याची शाश्वती नाहीरिफंड मिळण्यातही विलंबऑनलाइन बुकिंग का हवे?बुकिंग करणे सोपे होण्यासाठीभाडे, अनामत रकमेबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठीघरबसल्या बुकिंग करता येण्यासाठी.ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटींमुळे एकाच दिवशी, एकाच वेळेला दोन-तीन कार्यक्रमांचे बुकिंग घेतले जात आहे. भरलेली रक्कम सिस्टीमवर दिसत नसल्याने प्रत्यक्ष नाट्यगृहातील कार्यालयात जाऊन त्याची खातरजमा करावी लागत आहे. या समस्यांवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.राजू बंग, नाट्य व्यवस्थापकबुकिंगसाठी संगणक प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी तारखांचे वाटप केले जात होते. त्यामुळे नाटकाला तारखा मिळत होत्या. ऑनलाइन प्रणालीमुळे एवढ्या अडचणी येत आहेत की नाटकांना तारखा मिळणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरात व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग करणे अवघड होत चालले आहे.समीर हंपी, नाट्य वितरक.