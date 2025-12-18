PCMC News : अडथळा ठरणारे ५२ थांबे हलविणार; पीएमपीएमएलचे सर्वेक्षण पूर्ण; वाहतूक सुरळीत होणार असल्याचा दावा!

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक राजेश जाधव, पिंपरी चिंचवड पोलिस उपायुक्त (वाहतूक शाखा) विवेक पाटील आणि महापालिकेचे स्थापत्य विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील पीएमपीएमएल बसथांब्याचा संयुक्त सर्व्हे करण्यात आला. या वेळी अरुंद रस्ते, चौक आणि सिग्नलच्या जवळ असलेले सुमारे ५० ते ५५ बस थांबे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार असल्याचा दावा तीनही प्राधिकरणांनी केला आहे. .‘पीएमपीएमएल’मार्फत सुमारे दोन हजार बसगाड्या चालविण्यात येतात. प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्टेनलेस स्टील बस थांबे बसविण्यात आले आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत नऊ हजारांपेक्षा जास्त थांबे आहेत. पण, स्टेनलेस स्टील, साधे आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत बसविण्यात आलेल्या बसथांब्यांची संख्या केवळ १,१०० ते १,२०० आहे. उर्वरित ठिकाणी पाट्या बसविण्यात आल्या आहेत. बहुतांश बस थांबे हे चौकातच बसविण्यात आले आहेत. .Pune Nashik Highway : पुणे-नाशिक महामार्गावर आळेफाट्याजवळ कचऱ्याचा विळखा; स्थानिक त्रस्त; आरोग्याच्या समस्यांचा धोका!.बस रस्त्याच्या मधोमध थांबून प्रवाशांची चढ- उतार करत असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या काही दिवसांत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. नागरिकांना तासन् तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागते. त्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील वाहतूक विभाग ॲक्शन मोडवर आले आहे. वाहतूक विभागाने पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील अरुंद रस्ते, सिग्नल आणि चौकातील ४० बस थांबे काढण्याबाबत सांगितले आहे. .यानंतर वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक, पालिकेचे स्थापत्य विभागातील ज्युनियर इंजिनिअर आणि पीएमपीएमएल विभागीय व्यवस्थापक यांनी गेल्या आठवड्यात हिंजवडी, वाकड, पिंपरी, चिंचवड, निगडी, सांगवी, भोसरी, दिघी, आळंदी, तळवडे, देहूरोड, महाळुंगे आणि चाकण परिसरात संयुक्त सर्व्हे केला. यावेळी वाहतुकीस अडथळा ठरणारे सुमारे ५२ बस थांबे निश्चित केले आहेत. पुढील काही दिवसांत हे बसथांबे सध्याच्या ठिकाणांवरून ४० ते ५० मीटर अंतर पुढे किंवा मागे हलविणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे..वाहतूक विभागाने दिलेल्या पत्रानुसार सर्व्हे करून कोणते थांबे हलवायचे हे निश्चित करण्यात आले आहे. लवकरच हे थांबे काढण्यात येतील.- सतीश गव्हाणे, महाव्यवस्थापक, पीएमपीएमएलचौकातील थांबे वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत. ते बस थांबे काढण्याबाबत पीएमपीएमएलला सांगितले आहे. त्यासाठी संयुक्त सर्व्हे केला आहे.- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.