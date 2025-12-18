पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : अडथळा ठरणारे ५२ थांबे हलविणार; पीएमपीएमएलचे सर्वेक्षण पूर्ण; वाहतूक सुरळीत होणार असल्याचा दावा!

PMPML Bus Stop : पिंपरी-चिंचवड शहरातील ५२ वाहतुकीस अडथळा ठरणारे बस थांबे ४०-५० मीटर अंतरावर हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमपीएमएल व वाहतूक पोलिसांच्या संयुक्त सर्व्हेनंतर वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक राजेश जाधव, पिंपरी चिंचवड पोलिस उपायुक्त (वाहतूक शाखा) विवेक पाटील आणि महापालिकेचे स्थापत्य विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली पिंपरी चिंचवड शहर आणि पीएमआरडीए हद्दीतील पीएमपीएमएल बसथांब्याचा संयुक्त सर्व्हे करण्यात आला. या वेळी अरुंद रस्ते, चौक आणि सिग्नलच्या जवळ असलेले सुमारे ५० ते ५५ बस थांबे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार असल्याचा दावा तीनही प्राधिकरणांनी केला आहे.

