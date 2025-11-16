पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Police : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची धडक कारवाई; ऑक्टोबरमध्ये २६ गुन्हेगार तडीपार!

Criminal List : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ऑक्टोबर महिन्यात 26 गंभीर गुन्हेगारांना तडीपार करून नागरिकांची सुरक्षा वाढवली, यात पाच महिला गुन्हेगारांचा समावेश आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ऑक्टोबर महिन्यात २६ सराईत गुन्हेगारांना पुणे जिल्ह्यातून तडीपार केले. यात पाच महिलांचा समावेश आहे. या गुन्हेगारांवर विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दोन वर्ष, एक वर्ष आणि सहा महिन्यांसाठी तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांची संपूर्ण यादी व रहिवासी ठिकाणांचा तपशील पोलिसांनी जाहीर केला. पोलिस कारवाईने स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढवली असून, गुन्हे प्रतिबंधासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांचा ठोस उपाय दिसून येतो.

