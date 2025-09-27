Pimpri Chinchwad News : पाऊस-खड्डे-दुरुस्ती हेच दुष्टचक्र, उद्योगनगरीत पावसामुळे डांबरीकरणावर पाणी; नागरिक त्रस्त

पिंपरी : पाऊस, खड्डे, दुरुस्ती आणि पुन्हा पाऊस, पुन्हा खड्डे, पुन्हा दुरुस्ती अशी रस्त्यांच्या स्थितीची वारंवारिताच जणू पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीत बघायला मिळत आहे. यामुळे वाहनचालकांसह सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून महापालिका रस्त्यांची डागडुजी करीत असून, ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरत आहे. ‘खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी डांबरीकरण हाच प्रभावी उपाय’ आहे. मात्र, पावसामुळे रस्ते डांबरीकरणाचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे सांगत महापालिका प्रशासन हतबलता दर्शवीत आहे. त्यामुळे तूर्त तरी डांबरीऐवजी खड्डेमय रस्त्यांचाच नागरिकांना वापर करावा लागणार आहे. .महामार्गांसह शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे आहेत. अनेक रस्त्यांची चाळण झाली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये नवीन रस्त्यांसाठी खोदकाम आणि जुन्या रस्त्यांवर खड्डे अशी दुहेरी शोकांतिका आहे. मे महिन्याच्या मध्यापासून पाऊस सुरू आहे. त्यापूर्वी अर्थात उन्हाळ्यात पडलेले काही खड्डे बुजवण्यापूर्वी वा डांबरीकरणापूर्वीच पाऊस सुरू झाल्याने रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. .Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार.उपनगरांतील अनेक रस्त्यांवर खड्डे आहेत. महापालिका प्रशासन म्हणतेय खड्डे बुजविले जात आहेत. मात्र, रस्त्यांची चाळण झालेली दिसत आहे. पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी या प्रमुख भागांसह नवी सांगवी, जुनी सांगवी, वाकड, ताथवडे, पुनावळे, थेरगाव, चिखली, आकुर्डी, मोशी, चऱ्होली, रावेत, किवळे, दिघी परिसरातील रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत. महापालिकेकडील नोंदी नुसार मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांत शहरातील रस्त्यांवर सुमारे तीन हजार खड्डे पडले होते..शहरातील खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. तातडीने खड्डे बुजविण्याच्या सूचना अभियंत्यांना दिल्या आहेत. लवकरच सर्व खड्डे बुजविले जातील. पावसामुळे डांबरीकरणाचे अद्याप कोणतेही नियोजन नाही.- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिकाखोदकाम सुरूचशहरात पाणीपुरवठा, विद्युत, ड्रेनेज, स्थापत्य, शहरी दळणवळण, स्मार्ट सिटी, इतर काही विभागांकडून तसेच, महामेट्रोकडून रस्ते व पदपथ खोदकाम पावसाळ्यातही सुरूच आहे. त्यामुळे खड्ड्यांत भर पडत आहे. निगडी ते पिंपरी मार्गावर जलवाहिनी आणि मेट्रोच्या कामासाठी दोन्ही बाजूने खोदाई केली जात आहे..इच्छुकांनी मनावर घ्यावेमहापालिका निवडणूक येत्या चार महिन्यांत होणार, हे निश्चित आहे. या निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्याही अधिक आहे. त्यांनी विविध कार्यक्रम वा सण-उत्सवांच्या शुभेच्छा देणारे फलक लावण्याऐवजी आपापल्या भागातील रस्त्यांवर लक्ष देऊन त्यांची दुरुस्ती केल्यास नागरिकांना पर्यायाने मतदारांना दिलासा मिळणार आहे.महापालिकेचे प्रयत्नखडी, मुरूम, पेव्हर ब्लॉक, कोल्डमिक्स, कॉंक्रीटने खड्डे व आडवे चर बुजविणेखड्डे नोंदणी व दुरुस्तीसाठी खड्डे व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत ‘पॉटहोल मॅनेजमेंट ॲप’ विकसितखड्डे दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष, नियमानुसार आणि खड्डे बुजविताना दर्जा न ठेवणाऱ्या २६ कनिष्ठ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीसखड्ड्यांचे दुष्परिणामनागरिकांचा खड्ड्यांतून प्रवास, कोंडीचा त्रास, चालकांची कसरत, वाहतूक संथखड्डे व पसरलेल्या खडीमुळे दुचाकी घसरून अपघात, वाहनांचे नुकसानखडी, मुरुमाने खड्डे बुजविल्याने पावसात चिखल व कोरड्या हवामानात धुळीचा त्रास.सद्यःस्थितीपावसाची कधी विश्रांती, कधी धुवाधारकच्चे, डांबरी, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते; छोट्या-मोठ्या रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डेएकूण दोन हजार ७२ किलोमीटर अंतराचे १२ ते ८० फूट रुंदीचे रस्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.