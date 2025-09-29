PCMC News : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा स्वच्छतेसाठी सामंजस्य करार, लहान शहरांना मिळणार मार्गदर्शन

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयातर्फे ‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या मार्गदर्शक शहरांमध्ये पिंपरी चिंचवडची निवड केली आहे. त्यामुळे महापालिका आता लहान शहरांसाठी आदर्श ठरणार असून राज्यातील दोन नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायती यांच्या समवेत सामंजस्य करार केला आहे..स्वच्छ भारत मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने फक्त स्वतःच्या शहरापुरती मर्यादा न ठेवता इतर शहरांना सक्षम करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. यामुळे स्वच्छतेच्या दिशेने एकात्मिक आणि सामूहिक प्रगती घडून येईल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सामंजस्य करार प्रसंगी व्यक्त केला. सामंजस्य करार कार्यक्रमास केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते. .Pune News : ‘मसाप’च्या सभेत पुन्हा धक्काबुक्की, निषेध करणाऱ्याला धक्के मारत दाखवला बाहेरचा रस्ता; निवडणुका जाहीर.महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी करारांवर स्वाक्षरी केली. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, आरोग्य विभाग प्रमुख व उपआयुक्त सचिन पवार यांच्यासह नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी महादेव खांडेकर (आळंदी), अजय साळवे (जामखेड), गोविंद जाधव (मंचर), सचिनकुमार पटेल (सुरगाणा) आदी उपस्थित होते..संबंधित नगरपरिषदांच्या घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा विलगीकरण, संकलन व प्रक्रिया प्रणालींचा आढावा आयुक्त सिंह यांनी घेतला. आरोग्य विभाग प्रमुख तथा उपायुक्त सचिन पवार यांनी नगरपरिषदांच्या कामगिरीत सातत्याने वाढ होण्यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा, मार्गदर्शन आणि सहकार्य वेळोवेळी केले जाईल, असे सांगितले..करारातील शहरेपिंपरी चिंचवड महापालिकेसमवेत सुरगाणा (जि. नाशिक), लांखादूर (जि. भंडारा) व मंचर (जि. पुणे) या नगरपंचायती आणि जामखेड (जि. अहिल्यानगर) व आळंदी देवाची (जि. पुणे) या नगर परिषदा यांचा सामंजस्य करार झाला..पिंपरी चिंचवड महापालिका करार झालेल्या सर्व नगर परिषदांना स्वच्छता क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी साध्य करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल. अनुभव, तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन पद्धतींचा लाभ या संस्थांना दिला जाईल.- शेखर सिंह, आयुक्त महापालिका, पिंपरी चिंचवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.