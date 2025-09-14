Pimpri Chinchwad News : पदपथाचे काम पदोपदी मंदगतीने, डांगे चौक-चिंचवड मार्गावर अडथळ्यांची शर्यत; नागरिक त्रस्त

पिंपरी : डांगे चौक ते चिंचवड या मार्गाच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग असलेल्या पदपथाचे काम पदोपदी रखडल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पावलोपावली अडखळण्याचा धोका टाळण्यासाठी परिसरातील नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते आहे..उद््घाटनास सुमारे दीड वर्षे उलटूनही हे काम जेमतेम ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. आता निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला पदोपदी आव्हान पेलावे लागेल. नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागांतर्गत अर्बन स्ट्रिटस्केप योजनेत हे काम सुरू आहे..कोंडीची भरअर्धवट कामामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे. याचा रहिवाशांना त्रास त्याचा होत आहे. अनेक ठिकाणी आधी केलेल्या कामांची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे ती ठिकाणे आधीच खराब झाली आहेत. त्यात नव्याने सुरू झालेली कामे नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत..डांगे चौक ते बिर्ला रुग्णालय या ३४.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत पदपथ विकसित केले जात आहेत. या मार्गावर पदमजी पेपर मिलसारखा औद्योगिक प्रकल्प, बिर्ला रुग्णालय, पशू संवर्धन खात्याचे डेअरी फार्म, शाळा, महाविद्यालये तसेच व्यापारी व निवासी वसाहती आहेत. त्यामुळे हा रस्ता नेहमीच गजबजलेला असतो. दत्तनगर लेन ४ च्या पुढे नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था करण्याचे काम सुरू आहे, परंतु त्याचा वेग अत्यंत मंद आहे. पदमजी पेपर मिलसमोरील पदपथाचे काम तुलनेने वेगात सुरू असून, त्यालगत खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या निवासस्थानासमोर देखील काम प्रगतिपथावर आहे. मात्र, त्यापुढे डांगे चौकापर्यंत अजून कोणतीच कामे सुरू झालेली नाहीत..पदपथ मोठ्या लोकांसाठीच?दत्तनगर लेन १ ते ४ या लोकवस्तीच्या दर्शनी भागात पदपथाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. इतर निवासी भागांतील कामाचा वेग संथ आहे. हेच खासदार निवास, कंपनी आणि बिर्ला रुग्णालय अशा ठिकाणची कामे वेगाने मार्गी लावली जात आहेत. स्थानिक नागरिकांनी हा दुजाभाव का, पदपथ केवळ मोठ्या लोकांसाठीच आहेत का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.दीड-दोन वर्षांपासून पदपथाचे काम अर्धवट आहे. जुन्या पदपथावर चालता येत होते, पण आता रस्त्यावरून चालताना अपघाताचा धोका आहे. चालण्यासाठी जागाच नाही.- विजय जाधव, थेरगावपदपथाच्या कामामुळे रात्री मोठी वाहने रस्त्यावर उभी असतात. रस्त्यावरून चालताना अपघाताचा धोका असल्याने बसथांब्यावर उतरल्यानंतर वाहनांच्या बाजूने जावे लागते. अनेक वाहनांच्या बाजूला गैरप्रकार सुरू असतात. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा सामना करण्याच्या भीतीने थरकाप उडतो.- पल्लवी पवार, थेरगाव.काम रखडण्याची कारणेथेरगाव फाटा येथे समतल विलगकाचे (ग्रेड सेपरेटर) नियोजन सुरूग्रेड सेपरेटरसाठी आवश्यक स्टॉर्म वॉटर लाईन (पावसाळी पाणी वाहून नेणारी वाहिनी) टाकण्याची जागा मर्यादितया वाहिनीसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जमीन महापालिकेला आवश्यकजागा हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊग्रेड सेपरेटरचे काम सुरू झाल्यास पदपथाच्या कामात आणखी अडथळा येणारविकसित पदपथ पुन्हा खोदण्याची वेळ येऊ नये म्हणून काम अगोदरच पूर्ण करणे अनिवार्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.