Pimpri Chinchwad News : पदपथाचे काम पदोपदी मंदगतीने, डांगे चौक-चिंचवड मार्गावर अडथळ्यांची शर्यत; नागरिक त्रस्त

Urban Neglect : पिंपरीतील डांगे चौक ते चिंचवड मार्गावरील पदपथाचे काम दीड वर्षांनंतरही फक्त ४० टक्के पूर्ण झाल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.
पिंपरी : डांगे चौक ते चिंचवड या मार्गाच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग असलेल्या पदपथाचे काम पदोपदी रखडल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पावलोपावली अडखळण्याचा धोका टाळण्यासाठी परिसरातील नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते आहे.

