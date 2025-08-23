Pimpri Crime : चिंचवडमध्ये तलवारीचा धाक दाखवून पैशांची लूट, महिलेवर हल्ला

पिंपरी : दारू पिण्यासाठी पैसे हवे असल्याने एका तरुणाच्या खिशातून जबरदस्तीने पैसे काढून घेतले. त्यानंतर तरुणाच्या आईवर तलवारीने वार करीत जखमी केले. तसेच हवेत तलवार फिरवत परिसरात दहशत माजवली. हा प्रकार चिंचवडमधील अजिंठानगर येथे घडली. याप्रकरणी मयूर सुनील क्षेत्रे (रा. चिंचवड) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .त्यानुसार पोलिसांनी प्रतीक कैलास गजरमल आणि दोन अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीच्या खिशातून एक हजार रुपये दारू पिण्यासाठी जबरदस्तीने काढून घेतले..आरोपी प्रतीक याने त्याच्या हातातील तलवार उगारली असता फिर्यादी घाबरून पळत असताना त्यांची आई मध्ये आल्या. त्यावेळी आरोपीने फिर्यादी यांच्या आईच्या डाव्या हाताच्या बोटावर किरकोळ जखम केली आणि लाथ मारली. तसेच, फिर्यादी आणि त्यांच्या आईला जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर हवेत तलवार फिरवत ‘मी इथला भाई’ असे ओरडून परिसरात दहशत माजवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.