Deaf Children: कर्णबधिर मुलांच्या आयुष्यात ‘आवाज’ची चाहूल; ४०० हून अधिक शस्त्रक्रिया, १२०० मुलांना नवे जीवन

पिंपरी: मुलगी असो वा मुलगा, बाळाचा जन्म झाल्याचा आनंद प्रत्येक घरात असतो. प्रत्येक माता-पित्याला असतो. परंतु, ते बाळ दोन-अडीच वर्षांचे झाले तरी बोलत नाही, त्याला आवाज दिला तरी प्रतिसाद देत नाही, अशा वेळी मनात धाकधूक निर्माण होते. त्याच्या वैद्यकीय तपासणीत ते कर्णबधिर असल्याचे कळते आणि भावनिक धक्का बसतो. परंतु, अशा चारशेहून अधिक मुलांवर शस्रक्रिया करून कर्णबधिरतेवर मात केली आहे. त्यांच्यासह बाराशेहून अधिक मुलांना ऐकू येऊ लागले आहे. ते बोलू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर उच्च शिक्षण घेऊन चांगली नोकरी व व्यवसाय करीत आहेत. ही किमया साधली आहे, ‘काक्लिआ पुणे फॉर हिअरिंग अॅण्ड स्पीच’ या सेवाभावी संस्थेमुळे....Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.जन्मजात बाळ कर्णबधिर असल्याचे कळते. तेव्हा अशा बालकांच्या मदतीला ‘काक्लिआ पुणे फॉर हिअरिंग अॅण्ड स्पीच’ ही सेवाभावी स्वयंसेवी संस्था धावून आली आहे. जन्मजात कर्णबधिर बालकांच्या वाचा-भाषा प्रशिक्षणासाठी १९९८ पासून संस्था कार्यरत आहे. शिवाय, अशा मुलांच्या मातांनाही प्रशिक्षण दिले जात आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) हा उपक्रम अश्विनी मेडिकल फाउंडेशनच्या सहकार्याने सुरू आहे, असे डॉ. अविनाश वाचासुंदर यांनी सांगितले..पिंपरी (वायसीएम रुग्णालय), राजगुरूनगर, मंचर, नारायणगाव, दौंड, पिरंगुट उरवडे (निवासी), कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) येथे केंद्र आहेत.कर्णबधिरांसाठी.... एकूण प्रशिक्षक : ५० माता प्रशिक्षक : ३५ एकूण केंद्रे : ९ निवासी केंद्र : १ शस्रक्रिया केंद्र : १ आतापर्यंत शस्रक्रिया : ४०० बालकांवर उपचार : १२००.वयाच्या तीन वर्षांच्या आत उपचार केल्यास ऐकायला येते. सहाव्या वर्षांपर्यंत वाचा, भाषा ज्ञान दिले जाते. पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. सहाव्या वर्षांनंतर नियमित शाळेत मुलांना प्रवेश दिला जातो. मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या मातांनाच प्रशिक्षण दिले जाते.- डॉ. अविनाश वाचासुंदर, कार्यकारी विश्वस्त, काक्लिआ पुणे फॉर हिअरिंग अॅण्ड स्पीच संस्था.माझ्या मुलीलाही ऐकू येत नसल्याचे लक्षात आले. तेव्हा, उपचार घेतले. त्यानंतर अशा मुलांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ‘वायसीएम’मध्ये सोमवार ते शुक्रवार सकाळ नऊ ते दुपारी तीन या वेळेत प्रशिक्षण दिले जाते. शून्य ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना खेळांच्या माध्यमातून भाषा, वाचा ज्ञान दिले जाते.- सीमा कुलकर्णी, प्रशिक्षक तथा पालक, वायसीएम केंद्र.Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.माझी तीनही मुले वयाची दोन वर्ष होईपर्यंत बोलत नव्हती. आम्हाला वाटले उशिरा बोलतील. पण, तपासणी केल्यावर कळले की त्यांना कर्णबधिरता आहे. त्यांच्यावर उपचार केले. आता ते सामान्य मुलांप्रमाणे बोलू लागली आहेत. लिहू लागली आहेत. वाचू लागली आहेत.- भारत शिंदे, पालक, लिंपण, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.