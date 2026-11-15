Government Staff Absence : दिवाळीनंतरही सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट; कामासाठी आलेल्या नागरिकांना ‘सोमवारी या’ सांगून परत पाठवले

पिंपरी : दिवाळीची सुट्टी संपून शासकीय कार्यालये सुरू झाली तरी अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ‘हॉलिडे मूड’ कायम असल्याचे चित्र दिसले. कुठे विभागप्रमुखांच्या खुर्च्या रिकाम्या, तर कुठे कामकाजाची जबाबदारी मोजक्याच कर्मचाऱ्यांवर होती. विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांची ‘सोमवारी या,’ असे सांगून बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे सुट्टीनंतर कामे मार्गी लागण्याच्या अपेक्षेने आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले..पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यालयासह तहसील कार्यालय आणि निगडीतील अन्नपुरवठा विभागाच्या परिमंडळ कार्यालयात प्रत्यक्ष पाहणी केली असता हे चित्र आढळले. काही विभागांमध्ये अवघे चार-पाच कर्मचारी उपस्थित होते, तर काही ठिकाणी शुकशुकाट होता.दिवाळीनंतर गुरुवारपासून कार्यालयीन कामकाजाला गती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतल्याने उपस्थिती कमी होती. त्यात शनिवार-रविवार जोडून आल्याने शुक्रवारीही कामकाजाचा वेग मंदावलेलाच होता..पीएमआरडीएत मोजके कर्मचारीपीएमआरडीए कार्यालयात पाहणीवेळी निम्म्याहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित होते. विविध विभागांत मोजकेच कर्मचारी कामकाज पाहत होते. कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी आलेल्या नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागली. अधिकारी उपलब्ध नसल्याने काहींना सोमवारी पुन्हा येण्यास सांगण्यात आले. विभागप्रमुख उपस्थित नसल्याचा परिणाम पुढील कार्यवाहीवरही होत होता. उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडून प्राथमिक माहिती मिळत असली, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय होणारी कामे थांबली होती. कार्यालयापर्यंत येऊनही काम पूर्ण होण्याची खात्री नागरिकांना मिळत नव्हती.तहसीलदार उपस्थित; कर्मचारी कमीतहसील कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी होती. पाहणीवेळी दोन ते तीन कर्मचारी उपस्थित असल्याचे आढळले. तहसीलदार स्वत: कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज पाहत होते. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडून कामे सुरू असली, तरी कमी मनुष्यबळाचा परिणाम कार्यालयीन कामकाजावर जाणवत होता. शुक्रवारी दुपारनंतर काही कर्मचारी कार्यालयाबाहेर पडल्याचे दिसले..विजेचाही अडथळानिगडीतील शिधापत्रिका व अन्नपुरवठा विभागाच्या परिमंडळ कार्यालयात कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, संबंधित अधिकारी नसल्याने नागरिकांची कामे मार्गी लागली नाहीत. त्यातच वीजपुरवठा खंडित असल्याने कामकाजात आणखी अडथळा निर्माण झाला. शिधापत्रिकेसंबंधी कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना सोमवारी पुन्हा कार्यालयात येण्यास सांगण्यात आले.नागरिकांच्या फेऱ्या वाढल्याशासकीय कार्यालयांतील कामांसाठी नागरिकांना स्वतःच्या कामातून वेळ काढून यावे लागते. मात्र, अधिकारी उपलब्ध नसल्याची माहिती कार्यालयात पोहोचल्यानंतर मिळाल्यास त्यांचा वेळ आणि प्रवासखर्च वाया जातो. दिवाळीनंतर प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ ठेवणे, रजेवरील अधिकाऱ्यांच्या कामाची पर्यायी व्यवस्था करणे आणि उपलब्ध सेवांची वेळोवेळी स्पष्ट माहिती देण्याची व्यवस्था आवश्यक आहे, असे नागरिकांनी सांगितले..पर्यायी व्यवस्था आवश्यकपिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीसह क्षेत्रीय कार्यालयांत मालमत्ताकर, जन्म-मृत्यू दाखले, पाणीपुरवठा, बांधकाम परवानग्या आणि नागरी तक्रारींच्या पाठपुराव्यासाठी नागरिक येतात. सणांच्या सुट्यांनंतर या कामांचा खोळंबा टाळण्यासाठी विभाग निहाय उपस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. रजेवरील अधिकाऱ्यांच्या कामाचा पर्यायी पदभार देणे, नागरिकांना संबंधित अधिकारी उपलब्ध होण्याची वेळ सांगणे आणि प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याचे नियोजन प्रशासकीय पातळीवर करणे गरजेचे झाले आहे.शिधापत्रिकेत कुटुंबातील सदस्यांचे नाव समाविष्ट झाले नसल्याने धान्य कमी आले. दिवाळीनंतर या, असे मला सांगितले होते. आज पुन्हा निगडीतील कार्यालयात आले होते. वीज नसल्याने सोमवारी पुन्हा या, असे सांगितले. - मनीषा गवळी, रहाटणीदिवाळीनंतर गुरुवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस कार्यालयीन कामकाजाचे होते. त्यानंतर पुन्हा शनिवार, रविवारची सुट्टी असल्याने काहींनी या दोन दिवसांची रजा घेतली होती. मात्र, त्यांचा पदभार अन्य कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला होता. - संदीप खोत, उपायुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.