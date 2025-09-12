Hinjewadi Wakad Flyover: हिंजवडी वाकड पुलावर दुचाकींना बंदी; वाढती कोंडी सोडविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी

पिंपरी : हिंजवडी - वाकड उड्डाणपुलावर आता दुचाकी वाहनांना प्रायोगिक तत्वावर प्रवेश बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याची गुरुवारी (ता. ११) अंमलबजावणी करण्यात आली. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पोलिसांनी हा तोडगा काढला आहे. तर, या निर्णयाबाबत दुचाकीचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे..वाहन चालकांचा गोंधळ होऊ नये यासाठी गुरुवारी पहिल्या दिवशी सकाळी वाहतूक पोलिस प्रवेश बंदीचे फलक हातात घेऊन पुलाच्या दोन्ही बाजूंना थांबलेले दिसून आले. तसेच पर्यायी मार्ग वापरण्याच्याही सूचना दुचाकीस्वारांना देण्यात आल्या. .हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेत दुचाकीस्वारांना या पुलाचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे चारचाकी आणि इतर प्रवासी वाहनांना अडथळ्याशिवाय पुलावरून जाता येणे शक्य होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास सकाळ व संध्याकाळ दुचाकींना पुलावरून येण्यास बंदी घातली जाईल, असे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले..मात्र, दुसरीकडे दुचाकी चालकांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. अनेकजण कोंडी टाळण्यासाठी दुचाकीने हिंजवडीतील कार्यालयात येतात. मात्र, आता हिंजवडीला जोडणाऱ्या पुलावरच दुचाकींना बंदी घातल्याने कर्मचाऱ्यांना वळसा घेऊन कार्यालयात जावे लागणार आहे. दुसरीकडे हिंजवडीकडे जाणारे सर्वच भुयारी मार्ग हे खराब अवस्थेत आहेत. त्यामुळे तिथून दुचाकीवरून प्रवास करणे धोकादायक असल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे..PM Narendra Modi: स्थानिक चलनास गती देणार; पंतप्रधान मोदींची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांशी चर्चा.हिंजवडी-वाकड पुलावर दुचाकींना घालण्यात आलेली बंदी ही प्रायोगिक तत्त्वावर आहे. गुरुवारी सकाळी पहिल्यांदा हा प्रयोग झाला. सकाळी त्याचा परिणाम चांगला दिसून आला. या प्रयोगामुळे येथील वाहतूक कोंडी सुटली, तर हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू केला जाईल.- विवेक पाटील,पोलिस उपायुक्त, वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.