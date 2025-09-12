पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Wakad Flyover: हिंजवडी वाकड पुलावर दुचाकींना बंदी; वाढती कोंडी सोडविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी

Traffic Management: हिंजवडी- वाकड उड्डाणपुलावर प्रायोगिक तत्वावर दुचाकी वाहनांसाठी प्रवेश बंदी लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दुचाकीस्वारांनी संताप व्यक्त केला असून, ते रस्ते बदलण्यास भाग पडणार आहेत.
Hinjewadi Wakad Flyover

Hinjewadi Wakad Flyover

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : हिंजवडी - वाकड उड्डाणपुलावर आता दुचाकी वाहनांना प्रायोगिक तत्वावर प्रवेश बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याची गुरुवारी (ता. ११) अंमलबजावणी करण्यात आली. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पोलिसांनी हा तोडगा काढला आहे. तर, या निर्णयाबाबत दुचाकीचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
Hinjewadi
pimpri traffic police
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
Motorcycle Ban

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com