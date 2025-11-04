GST On Medicines :"जीएसटी" तुन सूट, तरीही ग्राहकांची लूट

पिंपरी : सरकारने वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपात केल्याने औषधांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यानंतरही काही विक्रेते पूर्वीच्याच दराने औषधांची विक्री करत आहेत. यातून लूट होत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषदेने औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी १२ वरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय २२ सप्टेंबरला घेतला. यानुसार प्रामुख्याने कर्करोगावरील उपचाराची तसेच इतर ३३ जीवनावश्यक औषधे करमुक्त करण्यात आली.. तर, इतर औषधे, वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी सुद्धा कमी झाला. जीएसटीही पाच टक्के केला आहे. त्यामुळे बदललेल्या दरानुसार औषधांच्या किमतीत बदल करून विक्री बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी विक्रेत्यांनी करणे आवश्यक आहे. पण, काही ठिकाणी पूर्वीच्याच दरानेच विक्री केली जात आहे. याबाबत विचारणा केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोप ग्राहक करत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा ग्राहकांना लाभ होत नसेल तर काय उपयोग? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अशा विक्रेत्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे. .जीएसटी दर बदलामुळे व्यवसाय क्षेत्रावर अचानक आर्थिक परिणाम झाला आहे. औषध विक्रेत्यांना जीएसटी क्रमांक आहे, त्यांना परतावा मिळणार आहे. पण, मागील स्टॉक आम्ही १२ टक्के जीएसटी भरून घेतलेला आहे. आता बाजारभाव पाच टक्के ‘जीएसटी’च्या आधारावर कमी करावा लागतो. यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना तत्काळ आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकारने हा निर्णय ग्राहकांच्या फायद्यासाठी घेतला, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या पूर्वखरेदी व स्टॉकवरील नुकसानीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक योजना आणि नुकसानभरपाईची तरतूद आवश्यक आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करून या नुकसानीची भरपाई करावी आणि आवश्यक वित्तीय मदत किंवा इनपुट क्रेडिट समायोजनाची घोषणा करावी. अंमलबजावणीसाठी व्यापाऱ्यांचे हितही संरक्षणात यावेत,’’ अशी भूमिका केमिस्ट असोसिएशन मांडली आहे.Pune Traffic: चांदणी चौकात महामार्ग ओलांडताना जीवघेणी कसरत; प्रवाशांची गैरसोय : पादचारी मार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी .औषधांचे नाव जुने दर नवीन दरमायकोपास ९८६.१५ ६७६.२२टेरिकॉक्स १,०५४ ६७७.५७डायड्रॉवेल ५९८.९५ ३८५डायड्रॉवेल एसआर२० ७०० ४५०सेन्सिक्लाव ३७५ १८६.६९ट्रेनाक्सा एमएफ ५८५ ३७६डेमिता १० १८०.२५ ११५.८८जेमिनॉर एम४ फोर्ट २८०.५० १८०जेमिनॉर एमएस ११५ ७३१/५०/५००डॅपमॅक ट्रायओ १९६ १२६रुबिरेड एफसीएम १,८०० १,१५७ओरॅटिल सीव्ही ५०० ९४२ ६०५.मी नियमित आणि त्वचेच्या संबंधित आजारांची औषध घेण्यासाठी गेले, परंतु मला जुन्या दरानेच औषधे मिळाली आहेत. नव्या निर्णयानुसार औषधांच्या किंमतीत बदल करणे अपेक्षित आहे.- रेजिना वाझ, ग्राहक, पिंपरीऔषधांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे, त्यानुसार विक्री करायची आहे. आम्ही सर्व औषध विक्रेत्यांना सूचना केली आहे. पत्र दिली आहेत. तरीही औषध विक्रेत्याकडून जादा दराने आकारणी होत असेल, किंवा एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री करत असेल तर बिल घ्यावे.- विवेक तापकीर, उपाध्यक्षकेमिस्ट असोसिएशन, पुणे जिल्हानव्या ‘एमआरपी’प्रमाणे औषध विक्री करत आहोत. जीएसटी कमी झाल्यामुळे मधुमेह आणि क्षयरोगावरील औषध घेणाऱ्या रुग्णांना दिलासा मिळत आहे. दर कमी झाल्याचा फायदा होत आहे. ग्राहकांना बिल देण्यात येतात.- भावेश जैन, औषध विक्रेते, अजमेरा कॉलनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.