पिंपरी-चिंचवड

GST On Medicines :"जीएसटी" तुन सूट, तरीही ग्राहकांची लूट

GST rate cut : काहींकडून जुन्या किमतीनुसार औषध विक्री; चाैकशी केल्यास टोलवाटोलवी. जीएसटी दर बदलामुळे व्यवसाय क्षेत्रावर अचानक आर्थिक परिणाम झाला आहे.
Consumers Complain About Overpricing Despite GST Cut

आशा साळवी : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : सरकारने वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपात केल्याने औषधांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यानंतरही काही विक्रेते पूर्वीच्याच दराने औषधांची विक्री करत आहेत. यातून लूट होत असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषदेने औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी १२ वरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय २२ सप्टेंबरला घेतला. यानुसार प्रामुख्याने कर्करोगावरील उपचाराची तसेच इतर ३३ जीवनावश्‍यक औषधे करमुक्त करण्यात आली.

