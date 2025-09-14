पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : चिखलामुळे १६ दुचाकी घसरल्या, खराळवाडीतील प्रकार; मेट्रोचा नियोजनशून्य कारभार

Pimpri Metro : मेट्रोच्या दुभाजकात टाकलेली लाल माती रस्त्यावर सांडल्यामुळे चिखलात १६ दुचाकीस्वार घसरले; नागरिकांमध्ये तीव्र संताप.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : मेट्रो प्रशासनाने पिलरच्या दुभाजकात झाडे लावण्यासाठी लाल माती टाकली. पण, काही ठिकाणी ही माती रस्त्यावर सांडली. शहरात शनिवारी (ता. १३) पाऊस पडल्याने लाल मातीचा चिखल होऊन खराळवाडी येथे १६ दुचाकीचालक घसरून अपघात झाले. त्यात अनेक जण जखमी झाले.

