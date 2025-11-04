Traffic Chaos at Morwadi Chowk After Block Installation

Traffic Chaos at Morwadi Chowk After Block Installation

sakal

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Traffic : चौकात प्रयोग; कोंडीचा ‘उद्योग’; मोरवाडी येथे वाहनांच्या दीड किमी रांगा

Traffic Chaos : महापालिकेने वाहतूक बेटासाठी टाकलेल्या ब्लॉकमुळे अरुंद झालेले रस्ते, वाहनांच्या तुलनेत सिग्नलची कमी वेळ आणि बेशिस्त रिक्षाचालकांमुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर (मोरवाडी) चौकातील वाहतूक कोंडीची तीव्रता वाढली आहे.
Published on

सोमवारी सकाळी चौकातील चारही बाजूंना वाहनांच्या एक ते दीड किलोमीटर रांगा लागल्या होत्या. रस्ता ओलांडताना वाहनचालकांच्या संयमाचा अंत होत आहे. शहरी पथ धोरणांतर्गत विकसित केलेले पदपथ आणि मेट्रो स्थानकांमुळे मुंबई-पुणे महामार्गावरील चिंचवड ते पिंपरी रस्ता अगोदरच अरुंद झाला आहे. त्यात मोरवाडी चौकात वाहतूक बेटाचा घाट घालत महापालिकेने ब्लॉक आणि पीव्हीसी स्प्रिंग रोल लावले आहेत. परिणामी अडथळे येऊन कोंडी वाढली आहे. या चौकातील चारही दिशांना रिक्षा लावलेल्या असतात. त्यामुळे कोंडी वाढते.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
update
PCMC
pedestrian
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
Marathi News Esakal
www.esakal.com