Pimpri Crime : मुंढवा जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरल्याने तिघांवर गुन्हा दाखल

पिंपरी : मुंढव्यातील जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .मुंढवा सर्व्हे नंबर ८८ या जमीनचे खरेदी-विक्री दस्त करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानग्या घेणे आवश्यक होते. तसेच संबंधित खरेदीखत करताना पाच कोटी ८९ लाख ३१ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे सह जिल्हा निबंधक यांनीही पत्राद्वारे कळवले होते. तरीही, आरोपींनी मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..Killedharur Crime : किरकोळ कारणावरून युवकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; युवक गंभीर जखमी.नोंदणी उपमहानिरीक्षकांचे आदेशसदरील दस्त नोंदणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचे समोर आले. या पक्षकारांनी शासनाला फसवत दस्तनोंदणी केल्याचे दिसून आले आहे, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत दस्तातील लिहून देणार यांचे ''कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि लिहूनघेणार 'ॲमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी' कंपनीतर्फे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्याविरुद्ध तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या दुय्यम निबंधक रविंद्र तारू याच्यावर फौजदारी कारवाई करावी,'' असे आदेशनोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सह जिल्हा निबंधकांना दिले. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.