पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : मुंढवा जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरल्याने तिघांवर गुन्हा दाखल

Pimpri Stamp Duty Fraud Case : पिंपरी-चिंचवडमधील मुंढवा येथील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात आवश्यक असलेले सुमारे ६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Pimpri Stamp Duty Fraud Case

Pimpri Stamp Duty Fraud Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : मुंढव्यातील जमीन व्यवहारात सहा कोटींचे मुद्रांक शुल्क न भरता शासनाची फसवणूक केली. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
Arrested
police department
police investigation
land mafia
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com